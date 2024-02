Giornate Galileiane: cinque giorni di celebrazioni per il grande scienziato

Un figlio della città, da ricordare e celebrare a 460 anni dalla sua nascita. Da giovedì 15 a martedì 20 febbraio Pisa si immergerà nella sesta edizione delle Giornate Galileiane, pensate per rinnovare il profondo legame con uno dei più celebri scienziati della storia: quel Galileo Galilei che osò sfidare il potere della Chiesa pur di sostenere la teoria copernicana.

Il programma di eventi e iniziative è curato da Comune, Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio, Direzione regionale musei della Toscana, Museo nazionale di Palazzo Reale, Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato, Università, Dipartimento di Fisica, Museo degli Strumenti di fisica-Ludoteca scientifica, Museo della Grafica, Osservatorio gravitazionale europeo, associazione Astrofili pisani 'Galileo Galilei', Collego, Mura di Pisa, Teatri della Resistenza, Gipsoteca Arte antica ed Edizioni ETS.

"Dalla sua istituzione nel 2019, la ricorrenza delle Giornate Galileiane non ha mai saltato un’edizione – commenta l’assessore Paolo Pesciatini – neppure negli anni della pandemia. Quest’anno ricorre il 460° anniversario della nascita del grande Galileo e abbiamo voluto allestire un programma molto ampio, capace di spaziare su molte delle tematiche vissute e approfondite dallo scienziato nel corso della sua vita".

"Si va dall’astronomia agli esperimenti, che saranno proposti in una veste semplice e accattivante, per attrarre il pubblico di tutte le età. Ci saranno mostre e concerti dedicati agli stili dell’epoca in cui visse Galileo, ma anche per ricordare e celebrare la figura del padre Vincenzo, un musicista centrale nel panorama italiano del 16° secolo".

Marco Macchia, delegato del rettore dell’Università ai rapporti col territorio, aggiunge: "La terza missione del territorio è contribuire alla diffusione e divulgazione del sapere scientifico. Quale migliore occasione delle giornate ideate in onore di uno dei più illustri figli della città, nonché studente e professore dell’Ateneo, per svolgere questa missione. L’Università di recente ha celebrato i 680 dalla fondazione e nell’insieme di storia, tradizione e innovazione che la contraddistingue, Galileo ricopre un ruolo cruciale".

Anche la Soprintendenza ai Beni culturali parteciperò alle giornate. E’ proprio il soprintendente Valerio Tosi a illustrare l’iniziativa: "Apriremo la torre medievale che sormonta il Palazzo Reale. La storia, mescolata alla tradizione e alla leggenda, racconta che proprio dalle finestre della torre Galileo illustrò al granduca di Toscana Cosimo II il funzionamento del telescopio e la presenza dei satelliti che ruotano attorno a Giove".

"Per l’occasione – conclude Sergio Giudici, direttore del Museo degli strumenti di Fisica – il pubblico potrà visitare questa torre in un allestimento che riporterà al 1610, anno in cui le fonti attestano dell’incontro a Pisa fra Galileo e il granduca per approfondire il funzionamento del telescopio".

Il programma degli eventi

- Giovedì 15 febbraio. Ore 15: inaugurazione delle Giornate Galileiane e nuova esposizione degli strumenti provenienti dalla Specola Pisana e dallo Studio di Fisica al Museo degli strumenti di Fisica.

Ore 17: ‘Una storia cosmica, Galileo e il Granducato di Toscana’ al Museo del Palazzo Reale.

- Giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio. Dalle 9 alle 18: ‘Gli anni pisani di Galileo. Mostra documentaria’ all’Archivio di Stato.

- Venerdì 16 febbraio. Dalle 10 alle 17: ‘Tra terra e cielo: dagli esperimenti galileiani ai monumenti di Pisa e le stelle’ sulla Mura di Pisa.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19: ‘Galileo experience: Lego, laboratori, mostre e itinerari inusuali con il grande scienziato’ in Logge dei Banchi.

- Sabato 17 febbraio. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19: ‘Galileo experience: Lego, laboratori, mostre e itinerari inusuali con il grande scienziato’ in Logge dei Banchi.

Dalle 16 alle 19.30: performance teatrale e osservazioni astronomiche delle macchie solari sulle Mura di Pisa; osservazioni astronomiche sulla Mura di Pisa.

Alle 18: ‘Mappe della Terra, mappe del cosmo: da Galileo alle onde gravitazionali’ alla Gipsoteca di Arte antica.

- Domenica 18 febbraio. Alle 19: concerto dell’ensemble PassiSparsi ‘Vincenzo Galilei, il dissonante’ al Museo della Grafica.

- Martedì 20 febbraio. Alle 18: ‘Il recitar cantando: la nascita dell’Opera e dell’Acustica musicale’ al Palazzo della Carovana.

Alle 21: ‘Le nuove musiche. La rivoluzione della monodia accompagnata nel Seicento italiano’ al Teatro Verdi.