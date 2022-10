Il Teatro Rossini di Pontasserchio è pronto a inaugurare la stagione 2022-2023

Martedì primo novembre inizia la ricca stagione 2022/2023 del RoRo, il Teatro Rossini di Pontasserchio, a cura delle Associazioni Antitesi Teatro Circo e The Thing, che quest’anno festeggia i 100 anni. Tanti gli appuntamenti, fino a giugno 2023, per un pubblico di tutte le età. Dalla musica alla prosa, dal teatro-circo alle matinée per le scuole fino alle attività di formazione per adulti (laboratori di lettura ad alta voce, workshop di drammaturgia, scenografia e teatro di figura) e per ragazzi.

Si comincia con l’atteso nuovo spettacolo di e con Carlo Lucarelli, 'Un segreto italiano', promosso da The Thing e in scena martedì primo novembre. Un omaggio all’immenso poeta che coniuga parole e musica in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini. Il calendario prosegue con gli eventi promossi da Antitesi Teatro Circo, sabato 5 novembre sarà la volta del circo contemporaneo con 'Sonata per tubi' della Compagnia Nando e Maila, una delle Compagnie più interessanti del panorama italiano, riconosciuta e sostenuta anche dal Ministero della Cultura. Lo spettacolo mette insieme musica, teatro e circo. Cosa succede quando gli attrezzi del circo si trasformano in strumenti musicali grazie all’ingegno e alla tecnologia? Non resta che scoprirlo.

Ci sarà poi, a data da definire, il workshop di drammaturgia per adulti con la regista e drammaturga di fama internazionale Firenza Guidi, direttrice artistica di Elan Wales - European Live Arts Network e regista del NoFit State Circus. Sabato 19 novembre invece, a cura dell’associazione The Thing, va in scena 'Lacrime elettriche', tratto dall’opera di Philiph K. Dick (produzione della Scuola Normale di Pisa insieme al Teatro Civico La Spezia). Un vero e proprio viaggio dentro il mondo di Dick. A chiudere in bellezza gli eventi di novembre, da giovedì 24 a domenica 27 arrivano i 'Driin Days', una quattro giorni di circo, laboratori, parate, incontri e tanto altro ancora a Pontasserchio.

Iniziativa, questa, che rientra nel Progetto 'Arte e Libertà', per veicolare tematiche sociali attraverso le arti circensi, organizzato da Antitesi Teatro Circo già dallo scorso anno e rinnovato per i prossimi tre anni, grazie al sostegno del Ministero della Cultura. Un’opportunità per parlare di diritti, con particolare attenzione alla parità di genere, 'sfruttando' le infinite potenzialità del teatro-circo; di questo Progetto si daranno informazioni più dettagliate nelle prossime settimane.

A dicembre venerdì 9 e domenica 11 il sipario del Rossini si alza per 'Fatti irreali realmente accaduti - Il clan degli Shelley a Pisa', uno spettacolo a cura di The Thing, scritto e diretto da Giovanni Guerrieri con Paolo Cioni nei 200 anni dalla morte di Shelley. Sonorizzazioni a cura di Davide Barbafiera. Mercoledì 7 dicembre invece il Teatro Rossini compie 100 anni. Traguardo importante che non poteva non essere celebrato. E infatti è in programma, dalle 21, la 'Festa del Rossini' con 'Storie e racconti del Teatro di Pontasserchio', una presentazione del documentario che narra i 100 anni del teatro (a cura di Simone Panattoni e Tommaso Morroni). Insomma, una stagione che inizia al meglio e a cui non è possibile mancare. Per informazioni: teatrorossini@gmail.com.