L'amministrazione va nelle frazioni: riprendono le visite del sindaco nel territorio cascinese

Finita l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale può finalmente dare seguito a uno dei punti principali del programma di mandato: il ricevimento nelle frazioni. Venerdì 8 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, il sindaco Michelangelo Betti sarà dunque presente negli spazi dell’Acli di San Prospero (via Mario Giuntini 135), mentre il secondo appuntamento in calendario è per mercoledì 13 aprile (sempre in orario 10.30-12.30) al Circolo Arci Laiano (via Laiano di Sopra 2, frazione Laiano di San Casciano). "Adesso che l’emergenza sanitaria è terminata - spiega il sindaco Betti - c’è la possibilità di tornare ad incontrare più liberamente i cittadini. Nei mesi scorsi abbiamo organizzato alcuni incontri serali nelle frazioni, mentre in questo caso cerchiamo di avvicinare le occasioni di ricevimento al territorio".

Si va dunque verso un calendario più strutturato, con appuntamenti a cadenza settimanale. "Stiamo stabilendo un calendario, intanto per aprile, in alcuni circoli del territorio una volta a settimana e dopo Pasqua definiremo anche gli incontri di maggio e giugno in modo tale da essere presenti sul territorio, una volta a settimana, per sentire quali siano i problemi del territorio e reperire gli spunti che possono arrivare direttamente dai residenti". Il sindaco riesce così a dare seguito a quanto promesso in campagna elettorale, ma non ancora attuato a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. "Ci teniamo a portare l’amministrazione nelle frazioni: era uno dei punti del nostro programma e crediamo che il confronto costante con i cittadini sia non solo necessario ma anche utile. Intanto partiamo da San Prospero e Laiano, poi arriveremo in tutte le frazioni del nostro territorio".