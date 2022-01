Emergenza in Autolinee Toscane: mercoledì 19 gennaio mancheranno 50 autisti a Pisa

Anche per la giornata di domani, mercoledì 19 gennaio, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. In totale domani mancheranno per causa, direttamente o indirettamente, legata al Covid, 552 conducenti.

Nel Dipartimento Sud la situazione è stabile ed è prevista l’assenza complessiva di 112 autisti, di cui 46 a Siena, 33 a Grosseto, 21 ad Arezzo e 12 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 153 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 20, 39 a Lucca, 50 a Pisa e 44 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 287 gli autisti assenti: 216 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 20 a Pistoia e 51 tra Prato ed Empoli. Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.

Di seguito l’elenco delle criticità previste nella provincia di Pisa, al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

Riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee urbane a Pisa, con soppressioni in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.

Pontedera - Servizio urbano: soppressa Navetta A dalle ore 17:50 a fine servizio.

Pisa - Servizio extraurbano soppresse le seguenti corse:

- Linea 450 Soianella S:Marco bv-Soianella-Terricciola (termina Volterra) delle ore 6:35

- Linea 500 Terricciola-Casanova-La Rosa-Lajatico-Volterra delle ore 6:48

- Linea 10 Calambrone-Tirrenia-Marina-S:Piero-La Vettola-Pisa delle ore 6:49

- Linea 500Volterra-Lajatico-La Rosa srt delle ore 7:52

- Linea 500 La Rosa srt-Capannoli-Ponsacco-Pontedera delle ore 8:39

- Linea 190 Pontedera2-Fornacette-Cascina-Navacchio-Riglione-Pisa delle ore 12:20

- Linea 142 Pontedera stadio A-Bientina-Cascine-Buti delle ore 13:08

- Linea 142 Buti-Cascine-Bientina-Calcinaia-Pontedera delle ore 13:28

- Linea 230 Pontedera5-Romito-Treggiaia Alta-Palaia-Montefoscoli-Legoli-Ghizzano delle ore 14:30

- Linea 230 Pontedera5-Romito-Treggiaia Alta-Palaia-Montefoscoli-Legoli-Ghizzano delle ore 15:20

- Linea 230 Ghizzano-Montefoscoli-Palaia-Pontedera Montevisi-Pontedera delle ore 15:45

- Linea 230 Ghizzano-Montefoscoli-Palaia-Pontedera Montevisi-Pontedera delle ore 16