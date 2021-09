Marina di Pisa: l'ultimo mercato estivo prolungato fino alle 19

Domenica 26 settembre sul lungomare di Marina si terrà l'ultimo mercato estivo. "Per chiudere in bellezza - spiega Mirco Sbrolli, presidente provinciale del sindacato ambulanti Anva Confesercenti Toscana Nord - abbiamo richiesto ed ottenuto dall’assessore Paolo Pesciatini di prolungare l’evento mercatale fino alle ore 19. Un modo per sostenere gli operatori reduci da un anno a dir poco difficile a causa delle restrizioni Covid, ma anche per offrire ai visitatori del lungomare un motivo in più per venire a Marina". Anva sta inoltre organizzando la tradizionale festa che vedrà un mercato straordinario sempre sul lungomare.