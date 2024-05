La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di giovedì 9 maggio un atto di indirizzo con cui introduce l’estensione del servizio nido d’infanzia al mese di luglio nelle 5 strutture del Comune a gestione indiretta, ovvero Isola della Farfalle a Porta a Lucca, San Biagio a Cisanello, Snoopy a Riglione, San Rossore e Albero Verde a Putignano. La decisione di andare oltre il limite tradizionale del 30 giugno è stata assunta per andare incontro alle esigenze lavorative di molte famiglie.

Gli uffici della Direzione servizi educativi provvederanno a pubblicare gli avvisi rivolti a tutte le famiglie con bambini che frequentano i servizi educativi 0-3 anni. Saranno in tutto 222 i posti nido a disposizione delle famiglie e sarà possibile anche per i bambini degli altri asili nido comunali a gestione diretta accedere al servizio, in base alla disponibilità dei posti.

Qualora i posti disponibili non siano sufficienti, avranno priorità le famiglie che hanno, in quest’ordine: presenza di minore con disabilità frequentante il servizio; frequenza nido presso il quale si svolge il servizio; disabilità all’interno del nucleo familiare; presenza di situazioni di fragilità sociale e/o economica; minor valore ISEE (sulla base dell’attestazione ISEE già dichiarata in sede di iscrizione).