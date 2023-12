L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che lo sportello Cup dell’ospedale Lotti di Pontedera, dedicato alle prenotazioni delle visite di controllo e di tutte le prestazioni di secondo livello, ha prolungato il proprio orario di apertura al pubblico fino alle ore 19 (prima lo sportello era aperto fino alle 15.45). "Le prestazioni di secondo livello - spiega Paola Chelli, responsabile della Gestione Cup e Front office dell’Asl - sono visite ed esami di approfondimento prescritti dopo un accesso al pronto soccorso, dopo un ricovero o dopo una prima visita in ambulatorio e il potenziamento dell’attività di prenotazione di secondo livello fa parte degli obiettivi previsti dal Piano regionale di governo delle liste di attesa. Rientra, in particolare, all’interno del progetto 'Dove si prescrive si prenota', che vuol assicurare la continuità delle cure, consentendo direttamente agli specialisti, in occasione della prima visita, di prenotare gli approfondimenti richiesti".

"A questo scopo è previsto di strutturare e ampliare il numero delle agende dedicate ai reparti o agli ambulatori specialistici. La prenotazione di secondo livello potrà avvenire direttamente nell’ambulatorio, al momento della visita, oppure allo sportello Cup presente nell’atrio dell’ospedale Lotti, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 19". "L’obiettivo - conclude - è superare l’idea che l’accesso ad esami e viste possa avvenire solo tramite Cup e passare al concetto che per specifici bisogni di cura esistono anche percorsi differenziati e dedicati, come già avviene, per esempio, per i pazienti oncologici".