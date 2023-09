Il programma 'CSI on tour' porta a Pisa il Villaggio dello sport

'CSI in Tour - A Ciascuno il suo Sport' fa tappa a Pisa sabato 30 settembre con il Villaggio dello Sport in piazza Vittorio Emanuele II. CSI in Tour è una manifestazione di promozione della cultura sportiva organizzata dal Centro Sportivo Italiano Toscana, con il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Anci, Coni, Sport e Salute, ANSMeS. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, dei presidenti regionale e provinciale di CSI Carlo Faraci e Alfonso Nardella, di Rita Lucchi per l’associazione Sportmeet, Michele D’Alascio di ANSMeS e Gabrile Chiti di Banco BPM.

"Dopo il successo della Notte bianca dello Sport con migliaia di cittadini che hanno partecipato all’evento nel centro della città - dichiara l’assessore Frida Scarpa - proseguono le iniziative per aprire sempre più Pisa allo sport. La Notte bianca è stato solo l’inizio di una serie di manifestazioni per coinvolgere i cittadini in eventi dedicati alla cultura del movimento, dai più piccoli ai più grandi, promuovendo lo sviluppo delle singole associazioni e delle attività sportive. Finalmente a Pisa si respira un’aria di sport che coinvolge le famiglie, i ragazzi e i giovani che si riappropriano di spazi della città per una sana movida, legata al benessere, agli eventi sportivi, allo sport inteso come educazione e come civismo, come promozione di stili di vita sani".

La manifestazione, partita da Firenze il 16 aprile scorso, fa tappa a Pisa dopo un giro della Toscana che ha coinvolto oltre 40 città, per concludersi a novembre. L’evento, totalmente gratuito, è aperto a tutte le società ed associazioni del territorio per promuovere lo svolgimento di attività polisportive ed esibizioni, in un contesto di strutture sportive attrezzate e ricreative. Si potranno praticare calcio, basket, tennis, danza, kickboxing e tante altre discipline sportive. A Pisa la manifestazione inoltre è attuata in collaborazione con Run4Unity - Sportmeet for a United World, rete internazionale di sportivi. Il programma prevede alle ore 10 l’apertura del villaggio, con la mattinata dedicata preferenzialmente alle scuole. Nel pomeriggio, dalle 15 in poi, il Villaggio sarà aperto a tutta la cittadinanza. Al termine della giornata, previsto per le ore 19, si terrà un flashmob sul tema della tutela ambientale.

"Tutta la giornata - ha spiegato Alfonso Nardella - sarà incentrata sulla promozione dell’attività ludico-sportiva, sulla cultura della socializzazione e sui sani stili di vita, oltre a incentivare una staffetta mondiale per la pace, in cui tutti, a partire dai bambini e dalle bambine, dai ragazzi e dalle ragazze possano sperimentare lo sport come fattore e veicolo di pace. L'ingresso al Villaggio dello sport è totalmente gratuito grazie al sostegno di Regione Toscana, al main sponsor Esselunga, al gruppo Menarini, al Banco BPM e a Decathlon. Il tutto è reso possibile anche grazie all'impegno di centinaia di istruttori, operatori e volontari del CSI. L’obiettivo è riuscire ad offrire occasioni di movimento e divertimento all'aria aperta a migliaia di bambini e ragazzi, rafforzare il valore della famiglia e i legami delle comunità proponendo modelli di vita sani e positivi".

Esselunga, che mette a disposizione gadget e merenda, anche questo anno ha scelto di rinnovare il suo importante sostegno come main sponsor perché ha creduto nei principi del Centro Sportivo Italiano. Anche il Gruppo Menarini è felice di dare il suo supporto per ribadire i valori del fair play, della sana competizione e del rispetto dell'avversario. Infine Decathlon e Banco BPM, da questa edizione, hanno deciso di fornire sostegno e collaborazione al progetto.