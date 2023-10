Ponsacco: volontariato e scuola insieme per celebrare la giornata del dono

Il mondo delle associazioni incontra quello della scuola. L’amministrazione comunale di Ponsacco celebra la giornata del dono del 4 ottobre con una serie di progetti a misura di bambini e di ragazzi proposti dalle varie realtà del territorio. Iniziative che coinvolgono tutte le scuole del Comune, dall’infanzia alla secondaria. "A seguito di un incontro insieme ai rappresentanti delle varie associazioni - spiegano l’assessore all’istruzione Stefania Macchi e l’assessore alle politiche sociali David Brogi - abbiamo stilato un elenco di proposte rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Un’opportunità importante per tutte le nostre bambine e i nostri bambini di entrare in contatto con le nostre associazioni e soprattutto di porre l'attenzione sul concetto del dono gratuito (che quest'ultimo sia tempo, cibo, organi, sangue, sorriso, oppure un oggetto materiale). Un progetto di educazione civica vissuta sul campo".

La Pubblica assistenza aprirà le porte della propria associazione per mostrare ai più piccoli com’è fatta e come funziona un’ambulanza. La Nazionale italiana calcio trapiantati ha in programma la presentazione di un libro adatto ai bambini, un’opera realizzata da una collaboratrice dell’associazione e volontaria ADMO a Roma. Un libro che racconta il gesto del dono in generale adattato ai bambini delle materne.

Si tratta di un piccolo percorso a piedi il progetto promosso da Caritas. Nel giro di pochi metri gli studenti potranno conoscere il centro di ascolto, il punto lavoro, l’emporio per la distribuzione alimentare, la mensa che funziona ininterrottamente per 365 giorni all'anno per il pranzo, il centro di accoglienza dove possono dormire fino a 8 persone. E poi il progetto Gemma, per mamme in attesa e la custodia dei giardini comunali. Si parlerà di cultura del dono con l’Avis durante un incontro formativo mentre la Misericordia parlerà ai ragazzi del ruolo del volontario e dell’importante azione dei Clown Sorrisi Volontari capaci di spezzare la sofferenza e la solitudine.

I Fratres spiegheranno nelle classi cos’è la donazione del sangue, in cosa consiste, come si svolge, qual è la sua importanza e come si può attivamente partecipare. Saranno invece incontri su temi di attualità quelli proposti dal Movimento Shalom: migrazione, violenza di genere fino a un percorso di sensibilizzazione all'uso consapevole della risorsa idrica.