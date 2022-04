Il Comune di Pisa a Nizza per promuovere le bellezze della città

Nel fine settimana dall’1 al 3 aprile il Comune di Pisa ha partecipato, a Nizza, al salone 'Idweekend' che ospita due spazi interamente dedicati all’Italia e alle sue eccellenze, culturali, turistiche e gastronomiche. A rappresentare l’ente l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani. "L'Id-Weekend - dichiara Pierpaolo Magnani - con i suoi 3000 metri quadri di spazio espositivo, 80 spazi di esposizione e più di 8000 visitatori attesi in tre giorni, rappresenta una grande occasione per promuovere in Costa Azzurra le straordinarie bellezze della nostra città, bellezze che vanno ben oltre la Torre. Come Comune siamo presenti con uno stand con depliant, gadgets, itinerari virtuali e materiale promozionale vario. L’obiettivo è quello di far conoscere e incentivare i turisti francesi ad organizzare un viaggio a Pisa, alla scoperta di un territorio ricchissimo di arte, cultura, storia e natura. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto promozione turistica e marketing territoriale '10 Comuni' giunto quest’anno alla sua terza edizione e promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza. Un progetto al quale partecipa anche il Comune di Pisa, insieme ad altri 9 comuni della Penisola".

Il progetto '10 Comuni' si rivolge alle amministrazioni locali, in particolare ai Comuni italiani, che hanno interesse ad esportare la propria immagine in Francia, con lo scopo di offrire una promozione turistica territoriale digitale per la creazione di 10 itinerari turistici con partenza dalla Costa Azzurra alla scoperta del territorio, della cultura e gastronomia della destinazione aderente. Un percorso reso fruibile anche grazie alla presenza di Pisa sulla guida cartacea e digitale in lingua francese 'Visitez l'Italie'. La Camera di Commercio Italiana di Nizza promuove inoltre in Francia le destinazioni turistiche aderenti al progetto '10 Comuni', mediante attività di valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale, nonché della tradizione gastronomica ed artigiana, passando per la sponsorizzazione specifica di eventi, sagre, fiere e congressi. A ciò si accosta la realizzazione di redazionali, articoli, documentazione pubblicitaria e di informazione condivisi attraverso i canali ufficiali della Camera di Commercio, che da più di vent’anni è radicata sul ricco territorio d’Oltralpe, nonché pubblicazioni sulle principali testate ed emittenti della Costa Azzurra con l’ente collabora abitualmente e diffusione di spot e interviste radiofoniche.