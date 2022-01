'Pronto Covid' a Vecchiano: nuovo servizio per i cittadini malati

Al via il nuovo servizio 'Pronto Covid' messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Vecchiano, dedicato ai cittadini e alle cittadine malati di Covid-19 e in isolamento domiciliare. "Vista questa situazione di esplosione dei contagi, abbiamo pensato di affiancare alla mia attività di filo diretto con i cittadini, che va avanti dall’inizio della pandemia, anche un servizio con un numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: 'Pronto Covid'. Tutti i cittadini e le cittadine positivi al Covid19, in suddetta fascia oraria, potranno contattare il numero 335.1326181, al quale risponde l’assessora alle Politiche del Volontariato, Mina Canarini, per segnalare le esigenze legate alla loro condizione di isolamento", spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

"Nel caso in cui i cittadino non avessero nessuno attraverso cui far fronte alle varie necessità quotidiane, a causa del periodo di quarantena che stanno vivendo, potranno trovare anche una rete di supporto, come di consueto messa a punto con l’insostituibile contributo del nostro volontariato locale, elemento indispensabile per la nostra Comunità e che ha dimostrato, durante queste emergenza, ancora una volta in più, impegno e dedizione encomiabili. Ai nostri volontari e alle nostre volontarie, è un dato di fatto, non finiremo mai di dire grazie", concludono Angori e Canarini.