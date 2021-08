Pontedera, "Il pronto soccorso cade a pezzi, Comune e Regione si interessino della vicenda"

Intonaco venuto giù tanto da far vedere le 'ossa di ferro' della struttura. Preoccupa la situazione del pronto soccorso dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera tanto che i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli e Franco Valleggi hanno presentato un'interrogazione urgente per chiedere al Comune di interessarsi immediatamente della vicenda e di valutare il reale stato della struttura.

Nel testo dell'interrogazione, inoltre, si domanda a che punto sia l’iter della proposta fatta dal Fratelli d’Italia, e approvata ad unanimità dal Consiglio comunale di Pontedera e dalla maggior parte dei Comuni della Valdera, che impegnava i Comuni a promuovere in Regione una richiesta di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera. Della situazione critica è stato immediatamente informato anche il consigliere regionale Diego Petrucci, membro della Commissione Sanità.

"Il pronto soccorso sta letteralmente cadendo a pezzi. Non si può continuare a far finta di nulla: a rischio c’è l’incolumità dei pazienti e di tutti gli operatori sanitari che ogni giorno salvano vite e curano le persone fra quelle mura - affermano i consiglieri comunali Bagnoli e Valleggi - sulla salute e la sicurezza dei cittadini non si deve né scherzare né risparmiare. Per questo, con la presentazione dell’interrogazione urgente vogliamo che il Comune e la Regione si attivino immediatamente per la ristrutturazione e l’ampliamento del pronto soccorso del Lotti".