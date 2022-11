Università di Pisa, presentata la squadra di governo: tutti i prorettori e delegati

"Come un allenatore di calcio, ho scelto i giocatori sulla base della capacità, dell’attitudine a ricoprire i particolari ruoli e della predisposizione a lavorare in gruppo, organizzando la squadra intorno alle quattro aree fondamentali di attività dell’ateneo: didattica e inclusione, ricerca, impatto sociale, amministrazione". Con queste parole, il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, ha presentato i nuovi prorettori e delegati alla comunità accademica e alla stampa, in un incontro che si è tenuto venerdì 11 novembre nell’Aula Magna Nuova della Sapienza e che è stato trasmesso in diretta streaming per dar modo di partecipare agli studenti, al personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ai docenti interessati.

L’area della didattica e inclusione comprende i seguenti prorettori e delegati:

Didattica – Giovanni Paoletti;

Orientamento – Laura Marcucci

Dottorato di ricerca – Bernardo Tellini

Master – Anna Monreale

Formazione continua – Caterina Rizzo

Coesione della comunità universitaria e diritto allo studio – Enza Pellecchia

Inclusione degli studenti e del personale con disabilità e DSA – Luca Fanucci

L’area della ricerca comprende i seguenti prorettori e delegati:

Organizzazione della ricerca – Alessandro Tredicucci

Promozione della ricerca (settore PE: Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and Earth Sciences) – Benedetta Mennucci

Promozione della ricerca nel settore LS (Life Sciences) – Vittoria Raffa

Promozione della ricerca nel settore SH (Social Sciences and Humanities) – Federico Cantini

L’area relativa all’impatto sociale (la cosiddetta terza missione) comprende i seguenti prorettori e delegati:

Valorizzazione della ricerca e nuove iniziative imprenditoriali – Corrado Priami

Relazioni industriali – Chiara Galletti

Promozione della cultura industriale e dell’innovazione – Alessio Cavicchi

Sostenibilità e Agenda 2030 – Elisa Giuliani

Cooperazione e relazioni internazionali – Giovanni Gronchi

Rapporti con il territorio – Marco Macchia

Rapporti con le istituzioni universitarie nazionali – Mauro Tulli

In questo ambito, i rapporti con il Sistema Sanitario Regionale sono demandati alla Scuola di Medicina.

L’area dell’amministrazione comprende i seguenti prorettori e delegati:

Affari giuridici – Giuseppe Campanelli

Politiche del personale – Aldo Petrucci

Bilancio – Giuseppe D’Onza

Edilizia – Francesco Leccese

Transizione digitale – Giuseppe Anastasi

Qualità – Roberta Moruzzo

Statistiche di ateneo – Barbara Pacini

In chiusura il rettore ha anche annunciato la creazione di quattro tavoli strategici, dedicati alle seguenti tematiche: Revisione statuto e regolamenti, Aggiornamento dell’offerta didattica, Il Sistema Pisa, Transizione digitale.

Nel suo intervento, il prorettore vicario, Giuseppe Iannaccone, ha sottolineato l’importanza che nel corso del mandato rettorale avranno i temi della ricerca e dell’innovazione. "Sulla ricerca - ha detto - abbiamo definito un assetto che prevede una delega specifica per la promozione della ricerca, con un’attenzione specifica ai tre grandi temi dello European Research Council, e una delega per l’organizzazione della ricerca. Le cose devono spesso lavorare insieme: in termini di squadra sportiva, se volete attacco e difesa, con frequente lavoro a centrocampo di tutti".

"Per innovazione - ha concluso il professor Iannaccone - intendiamo innovazione esterna e interna, quindi sia il contributo che l’università può dare all’innovazione tecnologica e all’aumento di competitività delle imprese e del paese in generale, sia il contributo che l’università può dare in termini di innovazione sociale del paese e dell’università stessa, ed è questo il senso della delega sulla sostenibilità e l’agenda 2030, sia la capacità di innovazione dell’organizzazione universitaria stessa, in termini di assetto, processi, digitalizzazione".