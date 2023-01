Commercio: confermata la proroga dell'ampliamento del suolo pubblico, ma niente gratuità

"Il Comune di Pisa ha recepito la proroga fino a giugno che il governo Meloni ha concesso per i rinnovi automatici di coloro che avevano richiesto l’ampliamento del suolo pubblico del 60% e la possibilità di procedure semplificate per le nuove richieste. Ma attenzione, questa volta il suolo pubblico si paga essendo finita il 31 dicembre scorso l’esenzione". E’ Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli, a commentare e spiegare la delibera della Giunta pisana. "Le autorizzazioni e le concessioni all'occupazione ampliate del 60% sono rinnovate in automatico sino al prossimo 30 giugno per chi avesse già ottenuto il nulla osta - precisa Romoli - mentre per chi volesse chiedere l'ampliamento ora, è sempre valida la procedura semplificata. Questo in base alla proroga concessa dal governo, proroga che la nostra presidente nazionale Patrizia De Luise aveva chiesto personalmente al vicepremier Matteo Salvini in occasione dell’assemblea del dicembre scorso. Avvisiamo però gli imprenditori che dal 1° gennaio a Pisa sono stati nuovamente introdotti i canoni per l’occupazione e quindi anche in caso di domanda automatica occorre il pagamento".

Scelta che Confesercenti Toscana Nord considera sbagliata alla luce della crisi ancora evidente a causa del caro bollette e dell’impennata dell’inflazione. Ancora il responsabile area pisana: "Palazzo Gambacorti ci ha spiegato tecnicamente i motivi per cui non era possibile proseguire con la gratuità. Comprendiamo queste motivazioni ma solo, appunto, tecnicamente. La situazione degli imprenditori è ancora molto difficile con i costi che sono aumentati a dismisura rispetto ad un anno fa. Chiediamo quindi all’amministrazione un nuovo sforzo in attesa di nuovi bandi che compensino le spese non previsti comunque prima dell’inizio della nuova legislatura".