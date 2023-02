Trenini e navette turistiche: autorizzazioni prorogate fino al 30 giugno

Prorogate fino al 30 giugno 2023 le autorizzazioni al transito rilasciate nel corso del 2022 a trenini e navette turistiche inserite nei percorsi turistici cittadini. E’ quanto deciso dalla Giunta comunale con una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire la continuità del servizio nelle more della procedura pubblica di affidamento, così come previsto dal 'Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico nel Comune di Pisa mediante veicoli atipici (trenino gommato, navetta turistica elettrica, minibus e bus elettrico)', approvato a fine gennaio scorso dal Consiglio Comunale.

"I trenini e le navette turistiche - dichiara l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini - svolgono un importante servizio nell’ambito della nostra economia turistica ai fini di una ulteriore visione del nostro patrimonio artistico e monumentale, pertanto vogliamo intervenire su questo importante settore sotto molteplici aspetti compreso quello dei percorsi territoriali".

La proroga riguarda le sole autorizzazioni rilasciate dalla Polizia municipale nel corso del 2022, è subordinata al pagamento della tariffa prevista e riguarda esclusivamente i percorsi turistici cittadini individuati con la delibera di Giunta 124/2019. La Polizia municipale potrà valutare la concessione di eventuali autorizzazioni di durata temporanea su percorsi diversi da quelli previsti e per finalità di promozione sociale (trasporto bambini, trasporto disabili etc). Non sono infine ammesse variazioni nella titolarità dell’autorizzazione, ma sarà possibile variare il veicolo o complesso di veicoli (trenino turistico o navetta turistica) a condizione di mantenere le caratteristiche previste nel Codice della strada.

Sono due i 'percorsi base' di visita della città individuati dal Comune di Pisa con la delibera di Giunta 124/2019, percorsi che consentono di avere una visione complessiva della città, dei suoi luoghi storici e dei suoi monumenti, utili per far comprendere la storia culturale, civile e artistica e architettonica di Pisa.

Percorso A (itinerario di visita della città in senso orario)

Capolinea Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina - Via Fazio degli Uberti - Largo dei Carabinieri - Via delle Fiamme Gialle - Via Pietrasantina - Via Contessa Matilde - Via S. Ranierino - Via Cardinale Maffi - Largo del Parlascio - Via del Brennero - Largo S. Zeno - Via S. Zeno - Via Filippo Buonarroti - Via S. Lorenzo - Via Canto del Nicchio - Via Consoli del Mare - Piazza dei Cavalieri (fermata facoltativa presso la fontana di fronte alla Scuola Normale) - Via Corsica - Via dei Mille - Piazza Cavallotti - Via Santa Maria - Lungarno Pacinotti - Lungarno Simonelli (fermata facoltativa presso gli Arsenali Medicei) - Piazza di Terzanaia - Via Bonanno Pisano - Via G. Battista Niccolini - Via Carlo Cammeo – Via Contessa Matilde (fermata facoltativa Duomo presso largo Cocco Griffi) – Via Pietrasantina - Capolinea Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina

Percorso B (itinerario di visita della città in senso antiorario)

Capolinea Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina - Largo dei Carabinieri - Via delle Fiamme Gialle – Via Pietrasantina – Via Cammeo – Via Niccolini - Via Bonanno Pisano – Piazza di Terzanaia – Lungarno Simonelli – Lungarno Pacinotti – Via Curtatone e Montanara – Piazza dei Cavalieri – Via Corsica – Via dei Mille – Piazza Cavallotti - Via Santa Maria – Lungarno Pacinotti - Piazza Solferino – Via Fermi – Via Rustichello da Pisa - Via Bonanno Pisano - Via Niccolini - Via Cammeo – Via Contessa Matilde (fermata facoltativa Duomo presso largo Cocco Griffi)– Via Pietrasantina - Via Fazio degli Uberti – Capolinea Parcheggio Scambiatore di Via Pietrasantina

A questi due 'percorsi base' si possono aggiungere numerose varianti che arricchiscono l’offerta, collegando i diversi poli del sistema museale e artistico della città: variante Piagge-SMS, variante Santa Croce in Fossabanda, variante San Paolo a Ripa d’Arno, variante murale Keith Haring, variante San Zeno-Mura, variante San Lorenzo, variante Casa di Dante. Tutti i percorsi hanno il loro capolinea nel Parcheggio Scambiatore di via Pietrasantina.