San Giuliano Terme: scadenza per il contributo alle imprese a fondo perduto fissata al 17 febbraio

E' stato prorogato fino a mercoledì 17 febbraio il termine per le richieste di contributo a fondo perduto destinato a imprese e attività del comune di San Giuliano Terme. "Dopo la nostra richiesta sono stati riaperti i termini del contributo a cui possono accedere piccole e medie imprese, attività di commercio al dettaglio e artigianali, pubblici esercizi e attività del settore turistico e attività dello spettacolo che hanno sospeso o limitato la propria attività a causa dell'emergenza Covid" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"Un'opportunità per quelle imprese che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% da marzo a dicembre 2020. Sicuramente non risolverà i problemi sorti in quest'ultimo, drammatico anno, ma ogni euro in più diventa fondamentale per tutte le attività che sono dovute stare chiuse continuando a pagare utenze, affitti, fornitori e dipendenti, e anche per quelle che pur potendo lavorare non hanno avuto accesso ad alcun tipo di contributo e non hanno incassato praticamente niente a causa prima del lockdown totale e poi delle zone arancione e rossa" dice Pieragnoli.

"Auspichiamo che la proroga del bando permetta ad altri imprenditori e professionisti di San Giuliano di poter accedere a questo contributo" commenta il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "A questo proposito specifichiamo che anche le aziende che hanno usufruito di agevolazioni per l'affitto dei locali, come il credito d'imposta del 60% o dilazione dei mutui, hanno diritto al contributo. Per qualsiasi informazione o necessità su questo bando e altre agevolazioni è possibile contattare Confcommercio Provincia di Pisa al numero 3282283881 o alla mail l.favilli@confcommerciopisa.it".