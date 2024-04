Il sindaco del Comune di Cascina ha firmato l’ordinanza per la proroga, almeno fino al 31 maggio, del divieto di transito di tutti i mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate sul cavalcaferrovia della SP 31 Cucigliana-Lorenzana (via Nazario Sauro), con esclusione dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale, i mezzi di soccorso ed i mezzi addetti ai pubblici servizi. Prorogato anche il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia sul cavalcaferrovia.

La misura si è resa necessaria perché la società incaricata ha effettuato tutti i rilevamenti e le indagini necessarie per verificare le condizioni di sicurezza del cavalcaferrovia, ma per la conclusione della prestazione è necessario ancora acquisire i risultati delle analisi di laboratorio sui materiali campionati con le indagini effettuate. Il divieto al transito dei mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate e il limite di velocità sono necessari per preservare la sicurezza del transito sull’infrastruttura.