Speranza proroga uso delle mascherine: dove saranno obbligatorie e dove solo "raccomandate"

Le mascherine dovranno essere indossate al chiuso fino al 15 giugno, ma solo in alcuni luoghi. Il ministro della Salute Roberto Speranza, come riporta Today.it, ne ha annunciato la proroga: in precedenza la scadenza dell'obbligo era stata fissata per l'1 maggio.

Dove si dovranno indossare le mascherine al chiuso

Sarà obbligatorio indossare la mascherina in alcuni luoghi chiusi, mentre in altri sarà solo "raccomandato" farlo. "Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti dell'uso delle mascherine al chiuso: nei trasporti a lunga percorrenza e locale, gli ospedali e presidi sanitari, le rsa, tutti gli eventi in cinema e teatri e i palazzetti dello sport" ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

In alcuni luoghi, invece, la mascherina sarà "raccomandata": "Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno - ha aggiunto il ministro della Salute - oggi firmerò un'ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto".

"Con l'approvazione in Commissione alla Camera dell'emendamento all'ultimo decreto Covid di marzo finisce l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine praticamente ovunque - ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi Con l'Italia), a margine dei lavori della Dodicesima Commissione a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo - resteranno obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le rsa. In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. L'inizio di questa fase nuova è coerente con la responsabilità dimostrata dagli italiani che hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza. È un atteso messaggio di fiducia per i cittadini".

In sintesi, fino al 15 giugno sarà obbligatorio indossare la mascherine in questi luoghi:

Trasporti a lunga percorrenza e locale;

Ospedali e presidi sanitari;

Rsa;

Eventi in cinema, teatri e palazzetti dello sport ed in generale al chiuso.

Le mascherine saranno invece "raccomandate" in tutte le altre situazioni con rischio di contagio, come ad esempio sul posto di lavoro.