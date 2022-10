Ztl sui lungarni e pugno duro contro la malamovida: ordinanze prorogate fino a gennaio 2023

Il Comune di Pisa con due nuove ordinanze della Polizia Municipale ha prorogato la Ztl sui lungarni del centro cittadino nei giorni del fine settimana e le misura antimovida che regolano gli orari di chiusura dei locali del centro storico. Con un’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia municipale Alberto Messerini, il Comune ha prorogato fino al 1° gennaio 2023 la Zona a Traffico Limitato sui Lungarni del centro cittadino. La nuovo ordinanza proroga, a partire da venerdì 7 ottobre, l’applicazione della Ztl nei soli giorni del fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Nel dettaglio, queste le strade interessate: Lungarno Pacinotti, Piazza Carrara, via San Nicola, via Santa Maria (tratto compreso tra Via San Nicola e Lungarno Pacinotti), Lungarno Mediceo, piazza Mazzini, Lungarno Galileo Galilei, Lungarno Gambacorti, Ponte di Mezzo. Il provvedimento è stato prorogato vista la necessità, anche per i prossimi mesi autunnali ed invernal, di limitare gli accessi veicolari sui Lungarni al fine di evitare situazioni di potenziali pericoli per i pedoni, nel fine settimana e negli orari in cui è maggiore l’affluenza di persone nella zona interessata.

Con una seconda ordinanza sempre a firma del dirigente della Polizia Municipale Alberto Messerini, il Comune ha prorogato fino al 15 gennaio 2023 l’ordinanza emanata lo scorso 13 luglio, per contrastare i fenomeni degenerativi della vita notturna nel centro storico cittadino. Prendendo in considerazione i risultati positivi ottenuti dall’ordinanza precedente nel contenere fenomeni di eccessivo rumore e considerando che si tratta di fenomeni che si ripropongono anche nei fine settimana dei mesi autunnali e invernali, l’amministrzione comunale, ai fini di proseguire nel rispetto al diritto al riposo delle persone residenti nelle aree del centro storico, ha ritenuto di prorogare per i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e quelli artigianali situati all’interno delle zone A e B (previste nella 'Nuova Regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altre aree da tutelare') l’obbligo di cessare la propria attività entro le ore 1 dei giorni da domenica a giovedi ed entro le ore 2 dei giorni a cavallo tra venerdi e sabato e tra sabato e domenica, con divieto di riprendere la loro attività prima delle ore 6 del giorno successivo. Dopo l’orario di chiusura è consentito un termine massimo di 30 minuti, al solo fine di sistemare gli arredi esterni e per svolgere attività di pulizia all’interno, senza alcuna somministrazione o vendita.

L’ordinanza proroga anche la possibilità, qualora si verifichino episodi di eccessivo affollamento di piazze o altri spazi pubblici delimitati, al fine di tutelare la salute e l’incolumità delle persone, di procedere alla momentanea chiusura della piazza da parte delle Forze di Polizia in servizio, salva la possibilità di accesso e deflusso ai pubblici esercizi preventivamente prenotati dal cliente ed alle abitazioni private. Al fine di rendere effettive le prescrizioni, gli accessi alle aree interessate possono essere presidiati e regolati da personale della agenzie private di vigilanza, sotto la direzione e il supporto della Polizia Municipale e dalle altre Forze di polizia in servizio.