Ztl e Zsc, Pisamo proroga il rinnovo dei permessi

Tutti i permessi per Ztl (zona a traffico controllato) e Zsc (zona a sosta controllata – stalli blu) per l’anno 2022 sono stati prorogati sino al 29 giugno (esclusa la categoria degli autocarri). Lo rende noto Pisamo. I possessori di Pisa pass potranno effettuare il rinnovo entro e non oltre il 29 giugno esclusivamente tramite il bollettino che è attualmente in fase di lavorazione e sarà inviato a domicilio dalla S.E.Pi spa, con le modalità indicate nella lettera che lo accompagna.

I possessori di permessi che rientrano nelle categorie di lavoro disagiato, assistenza invalidi, aree private e permessi in deroga, per il rinnovo invece dovranno recarsi direttamente allo sportello di Pisamo, per presentare l’apposita documentazione. Sarà possibile farlo dal 31 marzo al 29 giugno, previo appuntamento da fissare tramite il sito web www.pisamo.it (opzione consigliabile) oppure telefonando al n. 050.506113 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 13.00. I permessi rilasciati a titolo gratuito, come previsto da ordinanza, sono stati rinnovati d’ufficio.

Pisamo informa che tutti i permessi cartacei sono stati sostituiti dalla tessera Pisa pass, pertanto, chi deve ancora ritirarla, per il solo ritiro, può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica frontoffice@pisamo.it riportando i dati identificativi del permesso. Quando la tessera Pisa pass sarà pronta, verrà inviata una comunicazione tramite posta elettronica per il ritiro (da effettuarsi senza appuntamento) presso lo sportello di Pisamo negli orari di apertura al pubblico: lunedì 08.30-12.00; martedì 08.30-12.00 e 14.00-15.00; mercoledì 08.30-12.00; giovedì 08.30-12.00 e 15.00-16.00; venerdì 08.30-12.00. Lo sportello front office si trova presso il complesso Sesta Porta, in via Cesare Battisti 53.