Litorale: prorogata la chiusura al traffico del lungomare di Marina di Pisa

Confcommercio rende noto che con l'Ordinanza del Comune di Pisa arriva il via libera per la proroga della chiusura al traffico del lungomare di Marina di Pisa nelle ore serali, dalle 19 alle 1, fino al prossimo 2 ottobre: "Una misura molto importante per agevolare le attività e offrire più occasioni di lavoro anche dopo la fine di agosto" commenta soddisfatta la presidente del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa Barbara Benvenuti. "Ringraziamo l'amministrazione per essere venuta incontro alla nostra richiesta, rispondendo alle esigenze di imprenditori, commercianti, titolari e gestori di negozi e locali che stanno attraversando uno straordinario momento di difficoltà. Questa è la strada giusta per prolungare la stagione estiva anche nei mesi di settembre e ottobre, grazie alla proroga dell'ordinanza ci sono tutte le condizioni per accogliere nel migliore dei modi i tanti turisti e visitatori che anche in questi giorni frequentano Marina di Pisa e l'intero litorale. La promozione e la valorizzazione del territorio in questo periodo dell'anno devono essere obiettivi da perseguire, anche attraverso l'introduzione di iniziative ed eventi che spingano sempre più persone a frequentare il litorale nei mesi di settembre e ottobre".

"Un'azione concreta che guarda al territorio nella direzione di un vero sviluppo turistico che non si limiti ai mesi più frequentati dell'anno" il commento del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. "La chiusura al traffico fino al 2 ottobre permette di godere di una migliore fruizione di Marina di Pisa e complessivamente del litorale, anche oltre il periodo delle vacanze. Sono davvero tante le persone che affollano il lungomare anche nei mesi di settembre e ottobre, molti turisti dalla Germania e da molti paesi del Nord Europa scelgono proprio questo periodo per le vacanze, e in questo modo hanno la possibilità di mangiare e fare acquisti in un contesto sicuro e decoroso. Un'azione che restituisce un'immagine bella e rinnovata del litorale di Marina di Pisa, tra i pochi in Italia dove è possibile passeggiare a due passi dal mare".