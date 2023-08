Castelfranco di Sotto: avanti con i lavori per completare l'intervento in via Usciana

Proseguono gli interventi in corso per la ricostruzione del Fosso Tombato in un tratto di via Usciana a Castelfranco di Sotto. L’amministrazione comunale, insieme all’Ufficio tecnico ai lavori pubblici, ha incontrato la ditta esecutrice per il proseguimento dei lavori in tutto il mese di agosto. Dalla riunione è stato preso l’impegno ad ultimare l’intervento nel più breve tempo possibile. In questo senso va letta la volontà di non interrompere l'esecuzione durante il periodo tradizionalmente legato alle ferie estive.

“Siamo intervenuti nel sollecitare il proseguimento dei lavori e abbiamo raggiunto un accordo con la ditta esecutrice - ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti - è un lavoro che vede molte interferenze con i sottoservizi e la necessità di interfacciarsi con i relativi gestori; situazioni che possono emergere anche in fase esecutiva. Capiamo che l’intervento interessa un tratto stradale molto importante per la viabilità del nostro territorio ed è per questo che siamo intervenuti per richiedere di velocizzarne l’esecuzione”.

Gli interventi di ricostruzione del Fosso Tombato in un tratto di via Usciana si sono resi necessari dopo il cedimento di una porzione di marciapiede in quella strada (in corrispondenza della parte opposta all’ingresso del cimitero comunale), avvenuto a febbraio 2020.

Grazie ai fondi PNRR, pari a circa 300.000 euro, ottenuti dal Comune di Castelfranco di Sotto per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, si è potuto procedere (ad aprile 2023) alla realizzazione dell’opera.

Il progetto di ripristino del fosso avviene nel tratto compreso da piazza Ungaretti fino a via Banchini: circa 100 metri di tratto tombato che servirà a migliorare la sicurezza idraulica del centro ed il deflusso delle acque meteoriche. Nello specifico, sono previsti la completa demolizione della attuale copertura, il risanamento della sezione, il posizionamento di nuova struttura scatolare e la ricostruzione di una nuova copertura.

Con il proseguimento dei lavori, continuano a valere le modifiche alla viabilità istituite per consentire di effettuare in sicurezza gli interventi.