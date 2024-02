Dai volantini che annunciavano la misura alle preoccupazioni espresse pubblicamente dalla 'Rete gattare di San Giuliano Terme'. E ora si è arrivati alla mobilitazione vera e propria, con un presidio di protesta lanciato davanti al Comune di Pontedera per domani mattina, 7 febbraio, a partire dalle ore 9.30. Ad aderire sono state diverse sigle animaliste. L'azione è coordinata, oltre che dalle attiviste sangiulianesi, dalla blogger Carmen Luciano, autrice del seguito blog di settore 'Think Green • Live Vegan • Love Animals'.

"L'intento - si legge nella nota congiunta - è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, la stessa che ha lamentato della presenza dei piccioni nei cimiteri, sfatando i miti che ruotano attorno alla demonizzazione di questi animali, inoffensivi e docili, che come tutti gli esseri viventi meritano rispetto e il diritto alla vita. La scelta di procedere con l'uccisione di queste creature ha gettato la comunità sensibile nello sconforto, sollevando enorme indignazione: nel 2024 esistono tanti metodi civili, evoluti e morali per invitare determinate specie a non vivere in aree specifiche. Troviamo vergognoso che il sindaco Sergio Di Maio, e l'intero Comune di San Giuliano Terme, non abbiano optato per altre strategie, come è altrettanto vergognoso questo silenzio che da giorni aleggia attorno a questa triste vicenda. Sono state inviate numerose email di protesta rivolte al Comune, che non hanno avuto alcun riscontro positivo".

Le associazioni che hanno aderito sono: A Code Unite, Rete Gattare San Giuliano Terme, Lav, Animalisti Italiani, GAVOL, Lipu, Ippoasi, Gabbie Vuote ODV Firenze.

Per Carmen Luciano la scelta degli abbattimenti a mezzo d'arma da fuoco è "una scelta infelice, frutto sano di una società malata di specismo dove le creature della terra sono trattate in modo diverso in base a pretese e capricci umani", scrive sul suo blog lanciando l'iniziativa. "Tutto ciò - insiste - in un'ottica antropocentrica illusoria dove si pretende di collocare al centro di tutto la specie umana, di collocarla al vertice di un'altrettanto illusoria scala gerarchica. Vedere una non veritiera inferiorità in forme di vita e decretarne dunque il non diritto alla vita è un modus operandi che è stato applicato anche ai nostri simili, in tempi nemmeno così lontani, con conseguenze di cui tutti sappiamo".