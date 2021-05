Protesta degli autotrasportatori con 'Tir lumaca' in Fi-Pi-Li: possibili disagi

Si avvicina la data del 29 maggio, giorno in cui il Consiglio direttivo della sede interprovinciale di Pisa-Lucca e Massa di Assotir ha lanciato una protesta contro la Città Metropolitana di Firenze. L'azione si potrà concretizzare con un corteo di 'tir lumaca', cioè, a partire dalla mattina, mezzi pesanti circoleranno a passo lento lungo la superstrada, interessando l'area del cuoio per la provincia di Pisa fra San Miniato e Santa Croce.

L'ente territoriale fiorentino, secondo il sindacato, ha mancato di dare risposte "in merito alla vicenda multe elevate nei confronti dei trasportatori da parte di due autovelox installati lungo la Fi-Pi-Li, all’altezza di Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino, che hanno provocato un danno economico complessivo per le imprese coinvolte di circa 100mila euro, proprio durante il periodo del primo lockdown nazionale". La manifestazione considera anche, riferisce in una nota Assotir, gli "innumerevoli ed annosi disagi legati ad una viabilità ormai al collasso che sembrano non trovare soluzione (mancanza di aree di sosta, assenza della terza corsia, continui cantieri aperti, etc..)".