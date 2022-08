Protesta dei B&B dopo il blocco delle licenze per la ztl: "Il Comune ci venga incontro"

"Buongiorno, sono Mario Rossi. Ho una prenotazione per domani, arriverò in mattinata con la mia famiglia in auto. Posso parcheggiare nelle vicinanze della struttura come da accordi precedenti?". "Buongiorno signor Rossi. Purtroppo non è più possibile". "Nessun problema. Scarico le valigie, lascio la famiglia e vado a cercare un parecchio fuori dalla ztl". "Ecco, guardi, purtroppo non può più neppure lasciare i bagagli. Non le è più permesso neanche entrare nella ztl per le operazioni di scarico e carico del veicolo. Deve parcheggiare fuori dalla zona a traffico limitato e poi, bagagli in mano, arrivare alla nostra struttura".

Il dialogo ovviamente è fittizio, ma i contenuti sono reali e sono gli stessi che, dallo scorso 19 agosto, tutti i titolari delle strutture di B&B, affittacamere e case vacanza del centro storico si trovano a ripetere ai clienti che nelle prossime settimane arriveranno in città.

"Il provvedimento preso dalla Polizia Municipale è totalmente fuori luogo, controproducente e dannoso per l'intero tessuto commerciale del centro cittadino": non ha dubbi Andrea Raco, portavoce degli imprenditori colpiti della decisione di revocare i permessi ztl temporanei a tutte le strutture che non rientrano nella categoria di alberghi, hotel e pensioni. "Da tantissimo tempo tutti i professionisti che lavorano nell'ambito turistico - prosegue il titolare di una stuttura B&B in centro - si sforzano di veicolare il messaggio che Pisa non è soltanto la Torre e piazza dei Miracoli. Ci sono una miriade di bellezze da scoprire in città e nei suoi dintorni, che meritano una vacanza lunga e sedentaria sul nostro territorio. Il Comune, a parole e con qualche iniziativa, ha sposato e sostenuto questo messaggio. Però la revoca dei permessi temporanei va nella direzione opposta".

Perché una buona fetta dei posti letto a disposizione dei turisti, all'incirca la metà, è in capo a strutture non alberghiere: "Privarle della possibilità, quantomeno, del carico e scarico dei bagagli in ztl - prosegue Raco - rappresenta una vera e propria mazzata. Perché rende più complicata la fruibilità in primis della struttura, ma anche di tutti i negozi, dei bar e dei ristoranti del centro storico. Un turista, con questo provvedimento della Municipale, non è invogliato a trascorrere del tempo a Pisa. Ma utilizza la camera affittata come semplice 'dormitorio', dal quale spostarsi poi a Lucca e a Firenze". Il portavoce della categoria colpita dalla nuova misura continua: "Abbiamo chiesto un incontro all'assessore al turismo Paolo Pesciatini e al sindaco, sia autonomamente che attraverso Confesercenti. Ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta. Siamo parecchio dispiaciuti e preoccupati da questo silenzio".

"Invece di venirci incontro - aggiunge Andrea Raco - da Palazzo Gambacorti non è arrivata alcuna presa di posizione nei confronti del provvedimento. Né si sono aperte le porte per un confronto disteso, sereno e proteso a una soluzione condivisa da tutti. Comprendiamo le problematiche del centro legate al traffico e all'eccessiva presenza di automobili. Però non si può pensare di risolverlo colpendo una parte del tessuto commerciale che non è tutelata da associazioni e federazioni riconosciute a livello nazionale".

Raco spiega che "in altre zone d'Italia, anni addietro, alcuni Comuni avevano revocato il permesso temporaneo per le ztl anche ad alberghi e pensioni. L'intervento immediato delle federazioni di categoria, tramite ricorsi al Tar, ha portato alla cancellazione di quei provvedimenti. E' brutto pensare che a Pisa si sia puntato a B&B, affittacamere e case vacanze per il semplice motivo che non esistono soggetti in grado di difenderne gli interessi. Siamo pronti anche noi a presentare il ricorso al Tar se a breve Pesciatini o l'amministrazione non si metteranno al tavolo per ascoltare le nostre richieste. Che, ripeto, non sono altro che la possibilità per i nostri clienti di scaricare e caricare i bagagli all'interno della ztl".