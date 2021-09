Protesta contro il Green Pass all'uscita Pisa Centro dell'autostrada A12

Pattuglie della Questura di Pisa, Volanti e Digos, e della Polizia Stradale, stanno controllando ed identificando gli autori di una protesta contro il Green Pass, partita nel pomeriggio all'uscita Pisa Centro dell'autostrada A12. Una 20ina di auto, si apprende, sono state bloccate per una fila che stavano creando dall'Aurelia altezza Ikea verso l'autostrada. L'intento è stato quindi quello di fare uscire le vettura e farle defluire in sicurezza. In ogni caso non sono avvenuti problemi di ordine pubblico né di interruzione della circolazione.