Lavoratrici e sindacati protestano: "Inizia la mobilitazione del settore refezione"

Nella mattinata di venerdì 27 gennaio le rappresentanze sindacali e le sigle degli appalti della refezione si sono riunite in presidio in piazza XX Settembre. "E' appena iniziata la mobilitazione delle lavoratrici in difesa della loro dignità - spiegano gli organizzatori della protesta - perché dal 1° febbraio, con il subentro nell'appalto refezione di una cooperativa sociale, le lavoratrici perderanno più di un euro per ogni ora lavorata e non percepiranno la quattordicesima mensilità, assente nel CCNL delle cooperative sociali".

I promotori del presidio continuano: "Quando chiedevamo al sindaco risorse sufficienti a garantire l'armonizzazione dei contratti eravamo consapevoli che assegnando meno risorse ci saremmo trovati in questa situazione. Il primo lotto dell'appalto, quello delle sporzionatrici, era stato aggiudicato senza incremento delle ore nonostante fosse chiaro a uffici e amministrazione che queste lavoratrici erano da sempre in grande sofferenza e con carichi di lavoro insostenibili".

"Andata deserta la gara del secondo lotto era possibile incrementare i fondi destinati a questo appalto ma così non è stato per volontà politica della giunta Conti. Ora non resta che stornare almeno 200mila euro aggiuntivi all'appalto dentro il Bilancio di Previsione 2023\25 per contenere almeno i danni creati da una gestione fallimentare degli appalti. Prossimo appuntamento della protesta a inizio febbraio in occasione del Consiglio comunale".