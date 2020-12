Partite iva in protesta: organizzato un flashmob davanti all'Agenzia delle entrate

Non si ferma la protesta del Movimento Orgoglio partite iva, l'associazione nata per dare voce alle crescenti difficoltà dei liberi professionisti e dei piccoli commercianti che a causa dell'emergenza Coronavirus stanno vivendo una forte crisi economica. Stavolta il bersaglio delle critiche è l'Agenzia delle entrate, "che nonostante le partite iva italiane siano devastate da una crisi senza precedenti, continua imperterrita con la riscossione delle cartelle senza ammettere il benché minimo ritardo" spiegano i membri del comitato pisano.

Per questo motivo il Movimento ha organizzato un flashmob di protesta per venerdì 11 novembre. "Convochiamo Partite iva e cittadini alle 1o davanti agli uffici dell'Agenzia delle entrate in Galleria Gerace" annunciano i coordinatori del comitato pisano. "E' finito il tempo di assistere da spettatori e subire la crisi".