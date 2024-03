La giornata di manifestazioni di protesta è iniziata con l'occupazione simbolica di Palazzo Gambacorti. E' l'azione messa in campo dalle militanti di Non una di meno Pisa in occasione della Giornata internazionale della donna: nella mattinata di venerdì 8 marzo le attiviste hanno criticato "la ridicola iniziativa del Comune di consegnare le mimose alle proprie dipendenti".

"Il Comune infatti ha previsto una serie di iniziative nel 'Marzo delle donne' che altro non sono che maldestri tentativi di pinkwashing a cui noi abbiamo deciso di rispondere così: non fiori ma welfare. Dietro la propaganda familista della destra che governa Pisa si nasconde una città sempre meno a misura delle donne, delle lavoratrici e delle madri" hanno affermato le manifestanti.

"Pretendiamo maggiori finanziamenti agli asili nido, città attraversabili e accessibili, pretendiamo di poter camminare senza paura nelle strade e rivendichiamo una sicurezza fatta di socialità, comunità e inclusione e non di repressione. Vogliamo più spazi verdi al posto di basi militari".

Il corteo si è spostato davanti alle sedi delle principali testate giornalistiche cartacee della città, Il Tirreno e La Nazione, "colpevoli di alimentare narrazioni tossiche e una cultura dello stupro che morbosamente indaga i nostri femminicidi e le violenze che subiamo, colpevolizzandoci e ritraendo gli uomini violenti come 'giganti buoni' e 'uomini mossi da troppo amore'".

Successivamente le attiviste si sono unite al presidio delle lavoratrici delle biblioteche che sotto il Rettorato hanno fatto sentire la loro voce contro gli imminenti tagli al personale che l'Università sta per compiere, "scegliendo di lasciare a casa tante persone che da anni svolgono un servizio essenziale per tutta la comunità universitaria". Infine il corteo ha sfilato per le vie del centro nel pomeriggio, partendo da piazza Guerrazzi.