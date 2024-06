Una nuova strada che taglia un'area verde, a San Cataldo, non piace al Comitato Difesa Alberi Pisa, che così si mobilita insieme alle associazioni Italia Nostra Pisa, Lipu Pisa, Legambiente Pisa, Sinistra Per e Una città in comune. E' stata così lanciata per venerdì 21 giugno, dalle ore 18 e fino al tramonto, la 'Festa del Tritone', per "tutelare il territorio dall'ennesimo attacco".

"Saremo in via De Ruggiero, vicino allo skate park - spiegano in una nota congiunta - per contrastare la realizzazione di una nuova strada voluta dal Comune di Pisa per collegare il nuovo dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa che verrà costruito in via Moruzzi (vicino al dipartimento di Chimica). Insieme per dire 'no' ad una strada completamente inutile, che verrebbe costruita nel bel mezzo di un’area verde incolta dove era prevista la realizzazione di un parco pubblico, grazie ad una deroga al Regolamento Urbanistico vigente. Un’area ricca di biodiversità (oggetto di ricerche dell’Università sulle popolazioni di tritoni!), preziosa per assorbire le piogge intense e ricca di alberi per garantire ombra e frescura. Un patrimonio di tutti e tutte che non può essere a disposizione di chi ancora non capisce il valore delle aree verdi in città".

"Purtroppo i progetti in deroga alla pianificazione si portano spesso dietro conseguenze dannose - considerano le associazioni - non ritenendo il nuovo dipartimento adeguatamente accessibile dalla via Moruzzi (già sovraccaricata da tutte le strutture realizzate e previste lungo il suo tracciato) l’amministrazione comunale di Pisa ha chiesto di realizzare una nuova viabilità di collegamento con via De Ruggiero, che andrebbe a finire proprio accanto allo skate park, importante polo attrattivo per giovani e giovanissimi e comprometterebbe l'area di sgambatura cani, oggi frequentatissima. Si dice che la strada sia necessaria per una migliore 'raggiungibilità e sostenibilità del progetto', ma siamo al ribaltamento della realtà: una nuova strada è un ulteriore attrattore di traffico, fonte di pericolo e di inquinamento, e inevitabilmente provocherà la frammentazione del parco previsto dal Regolamento Urbanistico, preludendo alla sua totale cancellazione e aprendo la via a nuove lottizzazioni residenziali, devastando ulteriormente il territorio e l’ambiente".

I gruppi quindi considerano misure opposte, come "chiedere all'Università di Pisa, a compensazione e mitigazione degli impatti comunque provocati dal nuovo edificio, la realizzazione del parco previsto dal Ruc, anziché la sua distruzione. La realizzazione di un parco sarebbe invece l’occasione per riqualificare il quartiere e valorizzarne le bellezze naturali". "Ci troveremo venerdì 21 dalle 18 - concludono - per conoscere meglio l’area verde attualmente presente, per toccare con mano l’impatto che il progetto avrebbe sul territorio, per decidere insieme come contrastarlo. Ci saranno visite guidate, materiale informativo sull’area e sul progetto, ma anche musica e aperitivo per fare tutto questo piacevolmente".