Protesta e presidio al cantiere fermo delle nuove case popolari di Sant'Ermete

Il Comitato di Sant'Ermete aveva già annunciato uno stato di agitazione a seguito del recente crollo del soffitto in una casa popolare del quartiere. Oggi, 18 gennaio, considerata la notizia del blocco del cantiere per la realizzazione dei nuovi alloggi, ha deciso di presidiare l'area dei lavori perché "la ditta voleva portare via la gru, lasciando questo scheletro nel quartiere. Pretendiamo subito delle risposte dalle istituzioni, non molleremo fino a quando non verranno qui a rispettare gli impegni presi con gli abitanti". Per questo la protesta prosegue in serata anche con blocchi al traffico lungo la via Emilia.