Blitz in biblioteca degli studenti: "Vogliamo i nostri spazi in sicurezza"

Gli attivisti del Collettivo Universitario Autonomo Pisa proseguono con le richieste avanzate dagli studenti nelle passate mobilitazioni per spazi aperti in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid, perché "continuiamo a pagare le tasse ma senza avere nulla in cambio, non si può continuare a stare chiusi in casa per studiare e seguire le lezioni".

Stamani, 23 ottobre, un gruppo di studenti è entrato presso la biblioteca di Storia e Filosofia in via Paoli, appendendo poi uno striscione. Si torna quindi a chiedere "un piano di riapertura in sicurezza", in quanto "proprio in questo contesto spazi grandi, ventilati e a norma di igiene e con il personale adeguato, garantiscono maggiore sicurezza di ben altre attività aperte, oltre ad essere un diritto pagato dalla comunità studentesca. E' importante ribadire che costi e problemi di questa crisi sono scaricati non solo sugli studenti, ma anche sui lavoratori e le lavoratrici, che dovrebbero tornare a lavorare a tempo pieno, come nella normalità pre-pandemia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery