Il mare minaccia l'antico Cippo sulla spiaggia del Gombo: scatta la messa in sicurezza

Messo in sicurezza nei giorni scorsi l'antico cippo installato, durante il periodo dei Lorena, sulla spiaggia del Gombo. Risale al 1829, come riporta la targa, e la sua funzione era quella di segnare la linea di costa. Gradualmente il mare si è avvicinato arrivando fino a minacciarlo, così l'Ente Parco ha preso provvedimenti e lo ha salvato, mantenendo la posizione originaria.

"Dall'Ottocento ad oggi sulla costa si sono verificati molti cambiamenti dovuti a vari fattori, oggi l'erosione è un tema importante che va affrontato insieme da tutti gli enti competenti, per trovare soluzioni efficaci e concrete - così il presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini - salvando questo manufatto storico abbiamo fatto un piccolo passo, consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga".

I lavori, concordati con la Soprintendenza, sono stati realizzati dall'impresa I.G.P. Giuliani Piero s.r.l.di Pisa. "Intorno al cippo è stato installato un palancolato a corona, infisso per oltre 6 metri, garantendo la protezione del monumento dall'effetto del moto ondoso e il mantenimento della sua posizione originaria" spiega il direttore dell'Ente Parco Riccardo Gaddi.