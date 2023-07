Cascina: siglato protocollo tra Comune e Guardia di Finanza su utilizzo delle risorse del Pnrr

Nella giornata di venerdì 21 luglio, presso il Comune di Cascina, è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa e l'amministrazione, volto a migliorare l’efficacia delle misure tese a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’accordo, firmato dal sindaco Michelangelo Betti e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimo Benassi, nell’ambito delle rispettive prerogative istituzionali, grazie alla condivisione ed alla cooperazione tra i firmatari, va ad inserirsi tra le variegate strategie poste in essere dalla Guardia di Finanza nella mission di polizia economico-finanziaria, con particolare riguardo al comparto della spesa pubblica. Un approccio trasversale utilizzato nelle consolidate attività d’iniziativa, finalizzate oltre che alla prevenzione anche al contrasto di quelle condotte lesive connesse alle misure di sostegno e incentivo del PNRR, che fa posizionare la Guardia di Finanza in un ambito sempre più multidisciplinare oltre che in una logica di presidio preventivo.

La collaborazione statuita nell’accordo ha come previsione che il predetto Ente comunichi al Comando Provinciale della Guardia di Finanza le informazioni e le notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità e frodi di natura economico - finanziaria, di cui siano venuti a conoscenza quale soggetti destinatari finali/beneficiari/attuatori o quali stazioni appaltanti, nonché di mettere a disposizione del Corpo eventuali dati utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo.

Ad informazioni acquisite, il Comando Provinciale provvederà ad interessare i dipendenti Reparti per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa e comunicherà al Comune, avendo cura del rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi. La sigla del predetto Protocollo è proteso a garantire una fattiva azione di vigilanza sull’utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione, favorendo inoltre l’esecuzione complessiva dei processi gestionali ed attuativi delle progettualità PNRR.