Intesa Regione-Comune-Rfi per il ripristino della stazione ferroviaria di Migliarino

Si è svolta lo scorso mercoledì 16 giugno una nuova riunione tra il Comune di Vecchiano, la Regione Toscana e Rfi per discutere del ripristino della fermata della stazione di Migliarino Pisano, come chiesto dal Consiglio comunale di Vecchiano attraverso anche un apposito ordine del giorno proposto dalla maggioranza ed approvato all’unanimità, nell’estate 2019. Erano presenti all’incontro, tra gli altri, l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli, insieme al dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti, Riccardo Buffoni; per Rfi presente il dirigente Marco Toccafondi; per il Comune di Vecchiano, oltre al sindaco Massimiliano Angori, presenti gli assessori Mina Canarini, Lara Biondi e Sara Giannotti, e il dirigente ai Lavori Pubblici, Luigi Josi.





“Abbiamo chiesto alla Regione Toscana di attivare nuovamente il tavolo che avevamo avviato nell’agosto 2020, con la precedente Giunta regionale, per rintracciare delle soluzioni concrete e operativebenchè ovviamente il percorso istituzionale abbia risentito della pandemia e dell’emergenza sanitaria, che in questo ultimo anno e mezzo è stata la priorità da gestire per tutti gli amministratori pubblici” spiega il sindaco Angori. “La richiesta da parte del Comune di Vecchiano è sempre la stessa, ovvero il ripristino della funzionalità del nodo e della fermata della stazione ferroviaria di Migliarino Pisano. Già nel primo incontro, ci è stato evidenziato che il procedimento è complicato e che serve un approfondimento sulle possibilità, costi, e tempistica della reale operatività della nostra richiesta, ma è importante tuttavia ricordare anche che questa richiesta è coerente alla progettazione della Ciclabile Tirrenica, considerata l’imminente definizione degli indirizzi alla progettazione”, aggiunge Angori.“Tra le altre cose, come ricordato anche dal dirigente dottor Buffoni durante l’incontro di mercoledì scorso, l’edificio della stazione potrebbe diventareoltre che strategico per la ciclovia tirrenica. Per questo, come conclusione dell’incontro, insieme alla Regione Toscana e a Rfi, abbiamo concordato la proposta di un protocollo d’intesa in cui i nostri tre entidella fattibilità in termini di rigenerazione urbana e riqualificazione del luogo, in coerenza con i principi legati alla intermodalità, alla mobilità della tirrenica e alla fruizione del Parco e della Marina di Vecchiano, del Lago di Massaciuccoli e della connessione con la ciclabile Puccini. I nostri uffici sono già al lavoro su tale tematica” conclude il primo cittadino.

“E’ importante ricordare, inoltre, che durante l’evento alluvionale del Serchio, nel 2009, divenne ancor più evidente quanto Migliarino fosse al centro di un nodo viario importante per la mobilità delle persone e delle merci. E’ perciò fondamentale che gli studi sulla mobilità e sulla Ciclovia Tirrenica includano una riqualificazione della stazione di Migliarino, ed è evidente l’opportunità di un approfondimento che gli enti al tavolo, ognuno per la propria parte, possono fare entro breve tempo, vista la prossima definizione degli indirizzi alla progettazione della Ciclovia, i finanziamenti europei sulla Tirrenica, ai quali si aggiungono altri importanti elementi, quali i bandi regionali relativi alla rigenerazione urbana e il procedimento, in corso, di revisione dello strumento urbanistico comunale. Ecco che la stipula del protocollo, ci consentirà di dare risposte concrete alle proposte dell’amministrazione comunale di Vecchiano, come obiettivi a servizio delle comunità locali, ma anche con lo scopo di più ampio respiro di dare risposte concrete a livello turistico-ricettivo per tutta la costa toscana” ha affermato l’assessore regionale Stefano Baccelli.