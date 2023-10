Vicopisano, siglato il protocollo per interventi sul Rio Brandano

Firmato il protocollo d'intesa tra Consorzio 4 Basso Valdarno e Comune di Vicopisano per la progettazione di interventi sul Rio Brandano, a San Giovanni alla Vena, per la difesa del suolo e la messa in sicurezza idraulica del territorio.



"Un passo avanti molto rilevante - spiega il sindaco Matteo Ferrucci - visto che San Giovanni alla Vena e Cevoli, in particolare la parte ricompresa nel bacino del Rio Brandano, hanno subito, negli anni, allagamenti dovuti all'incapacità del corso d'acqua di contenere le portate di piena in caso di piogge molto forti e soprattutto in concomitanza con la necessità di chiudere la cateratta allo sbocco dell'Arno".

Il protocollo d'intesa prevede la progettazione di nuove opere sia per la difesa del suolo che per la bonifica e mira a ottenere, successivamente, finanziamenti regionali tali da risolvere definitivamente le problematiche idrauliche.

"Il progetto riguardante il Rio Brandano - aggiunge il sindaco - come definito nell'accordo firmato con il Consorzio 4 Basso Valdarno, prevede che questa prima fase di attività, molto importante per la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, sia finanziata dal Consorzio stesso con 22.000 euro e dall'amministrazione con 8.000 euro, per un totale di 30.000 euro. Il Comune si impegna, altresì, a fornire assistenza tecnica e documentale. Un ringraziamento, a nome dell’amministrazione, al Consorzio e al suo presidente, Maurizio Ventavoli”.