Intesa per il rilancio della nautica: "Protocollo monco, il Sindaco dimostra scarsa sensibilità"

"Scarsa sensibilità": E' l'accusa che la Cgil di Pisa rivolge al sindaco, Michele Conti, all'indomani del protocollo per il rilancio della nautica siglato dal Comune e dalle categorie economiche, senza coinvolgere nell'intesa i sindacati. "Dimenticarsi della rappresentanza del lavoro e cioè del sindacato è un errore grave - afferma il segretario provinciale Mario Fuso. Confrontarsi con il sindacato, che rappresenta coloro che a vario titolo prestano o presteranno la loro opera nelle attività economiche dei Navicelli, è decisivo per la corretta applicazione di norme e contratti di lavoro".

"Se si tratta di una svista - prosegue Fuso - chiediamo al sindaco di porvi rimedio. Se invece si tratta di una scelta la riteniamo sbagliata e grave perché un'istituzione come il Comune ha l'obbligo etico di confrontarsi con tutte le rappresentanze del territorio, anche quelle sociali come il sindacato dei lavoratori. La partecipazione democratica alle scelte, in questo caso economiche, si persegue coinvolgendo tutti gli attori e non escludendone qualcuno".