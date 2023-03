Scuole sicure: protocollo d'intesa per rafforzare i controlli contro lo spaccio di droga

Un protocollo d'intesa per combattere il fenomeno dello spaccio di droga nei pressi dei plessi scolstici. Sarà sottoscritto domani, 16 marzo, dal prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro con i sindaci dei Comuni di Calcinaia, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Ponsacco, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte.

La firma dei protocolli segue l’accoglimento, da parte del Ministero dell’Interno, delle istanze presentate dai Comuni pisani per ottenere il finanziamento delle attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, le cui istruttorie sono state valutate dalla Prefettura, anche in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e successivamente veicolate agli Uffici centrali del Ministero dell’Interno ai fini della graduatoria.

Il contributo è finalizzato a supportare ed implementare le iniziative di contrasto al fenomeno dello spaccio nelle aree dei territori comunali su cui insistono le scuole, mediante nuove installazioni di sistemi di videosorveglianza, assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia locale e pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario degli agenti oltre all’acquisto di mezzi ed attrezzature funzionali all'attività.