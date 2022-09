Protocollo tra la Polizia postale e la Scuola superiore Normale di Pisa per la sicurezza in rete

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il lavoro prezioso della Polizia Postale si arricchisce con la sottoscrizione di un “Protocollo per la Sicurezza in Rete“ con la Scuola Superiore Normale di Pisa. “Con la sottoscrizione del protocollo per la sicurezza in rete, siglato nei giorni scorsi tra il Direttore della Scuola Superiore Normale di Pisa e il Dirigente del Compartimento Polizia Postale della Toscana, da cui dipende la Sezione Polizia Postale di Pisa, alla presenza dei vertici della Questura, credo si sia raggiunto un ulteriore passo avanti nella sempre più qualificata azione di contrasto ai crimini informatici che si avvale del supporto del Servizio Centrale del Dipartimento della P.S. dove a breve si avvierà il nuovo polo tecnologico per le investigazioni ad alta tecnologia – Direzione Centrale della Sicurezza Cibernetica e della Polizia Scientifica” L’occasione non può sfuggire al Segretario Generale Provinciale del S.I.U.L.P.-PISA ViTO GIANGRECO per ringraziare i sottoscrittori di tale protocollo quale strumento per una eventuale ed ulteriore realizzazione di tecnologie per incrementare i livelli di prevenzione e contrasto ai crimini informati, tutte le poliziotte e i poliziotti che operano presso la Sezione Polizia Postale di Pisa ed in ambito Compartimentale ed infine per lanciare un appello. Il ringraziamento: per il costante e minuzioso lavoro fatto ed intensificato durante il periodo pandemico che ha visto aumentare in modo esponenziale i crimini commessi su internet: dalle frodi, alle truffe on-line che si presentano sempre in modo innovativo ed accattivante, agli attacchi informatici ai siti di una certa importanza, ai furti di account social e della messaggistica sulle diverse piattaforme di comunicazione, oltre che per il lavoro svolto in modo certosino a protezione dei minori e per contrastare la pornografia minorile, il revenge porn e sex extorsion. Ed ancora, Covid -19 permettendo, la ripresa degli incontri con i ragazzi delle scuole per fornire quella giusta informazione per arginare le insidie provenienti da un utilizzo non appropriato del mezzo internet ed approntare le contromisure su un utilizzo indebito del computer e di altri strumenti. L’appello agli organi Dipartimentali: dopo aver scongiurato la chiusura della Polizia Postale di Pisa si intervenga in considerazione del fatto che anche la predetta specialità, come tutte le altre articolazioni, sta vivendo le conseguenze di un mancato turn-over e l’uscita di personale dal servizio attivo per raggiunti limiti di età, pertanto l’assegnazione anche di qualche unità specializzata con le dovute conoscenze informatiche, alla Sezione di Pisa, sarebbe fondamentale per continuare e migliorare quel lavoro di contrasto a quei crimini che potrebbero aumentare ancor più visto anche il contesto socio-economico che stiamo vivendo.



Il Segretario Generale Provinciale S.I.U.L.P.- PISA Vito Giangreco