Prove aperte per i corsi di formazione di teatro e musica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedì 12 ottobre alle ore 15.00 Federico Raffaelli terrà un incontro aperto del suo corso di teatro dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni “Sulla Scena”. Un laboratorio per «Sperimentare le proprie capacità creative ed esprimere senza timore idee ed emozioni, sono elementi essenziali dell’apprendere e del crescere insieme sentendosi parte di un gruppo. I ragazzi e le ragazze saranno inventori del loro fare e delle storie che racconteranno, utilizzando gli strumenti della grammatica teatrale: il corpo, la voce, il gesto, il movimento, l’improvvisazione, la musica, il silenzio, lo spazio.» Federico Raffaelli, è attore formatosi alla Città del Teatro e laureato in Cinema Musica Teatro all'Università di Pisa. Lavora con maestri e compagnie del panorama teatrale italiano contemporaneo e cinematografico. È autore e interprete di spettacoli di prosa e di Teatro Ragazzi. Mercoledì 13 ottobre alle ore 16.00 prova aperta del corso “Dj Forever” per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni di Marco Dragoni, Marco Cristaudo, Marco Dante Lupi. «Dj forever sarà un corso di 30 ore, adatto sia ai principianti, che a coloro che hanno già confidenza con le attrezzature e vogliono migliorare tecnica e conoscenza. Teoria e pratica, su strumentazione analogica e digitale delle migliori marche. (Pioneer/Rekordbox, Technics, Rane/Serato, Native Instruments/Traktor, DjTech, AKAI, Denon)» Marco Dragoni è Dj e ricercatore musicale dalla metà degli anni 90, organizzatore di eventi legati alla street culture, nasce musicalmente come selecter di rap e reggae, partecipa attivamente al progetto drum'n'bass di Nu Combo nella leggendaria discoteca Insomnia, per poi virare su sonorità più black nelle serate organizzate dal collettivo Black Friday. Nel 2005 dà vita a Sanantonio42, negozio di street wear, skateboards, graffiti e dischi, ma soprattutto un punto di riferimento per tutta la scena locale. Martedì 19 ottobre alle 17.00 prova di teatro per i bambini dai 6 ai 10 anni insieme a Flaminia Vannozzi «Con il laboratorio “Solstizi” la pratica teatrale diventa strumento per riconnettersi con le fasi del rito, riappropriarsi della dimensione corporea dell’abbraccio, della consolazione, del distacco e vivere i momenti di passaggio senza tabù. Attività teatrali legate alla narrazione di sè e collettiva, ma anche danza, musica,costruzione di oggetti, pittura. » Flaminia Vannozzi Laureata in Lettere Moderne, laureanda in Pedagogia Clinica con una tesi sull'importanza del teatro per la formazione della persona. Si occupa di teatro, prima come allieva e attrice, poi come spettatrice e formatrice. Immagina e collabora con varie associazioni di volontariato. Lavora in diversi contesti con bambini e bambine, creando spazi di gioco attivo e libero pensiero. A breve sarà disponibile anche la data della prova aperta per il corso di graffiti street art per ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura di Freddy Pills. I corsi verranno attivati alla Città del Teatro da ottobre, tutte le informazioni su orari e modalità di partecipazione sono disponibili al sito www.lacittadelteatro.it oppure inviando una mail a formazione.pampana@lacittadelteatro.it 050.744400.