Vecchiano: prove tecniche di Pedibus per gli studenti della scuola primaria

Si sono svolte nella giornata di mercoledì 15 e giovedì 16 marzo le prove per l'istituzione di un servizio pedibus sul territorio locale, rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria le cui famiglie ne faranno richiesta.

"Si tratta dell'ultimo tassello e della restituzione finale del primo percorso partecipativo 'Officine di Comunità', che è stato incentrato sulla mobilità sostenibile sul nostro territorio" hanno spiegato il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alla partecipazione Mina Canarini, che hanno preso parte all'uscita sperimentale dell'IC 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano, con il coordinamento della Polizia Municipale di Vecchiano.

"Valutata la fattibilità tecnica dei percorsi, tramite queste prove sul campo effettuate alla primaria 'Mazzini' di Vecchiano, saranno poi interpellate le famiglie degli studenti e delle studentesse di tutte le scuole del territorio per capire quante persone sono interessate a questa nuova modalità per raggiungere i plessi scolastici, in gruppo e in totale sicurezza, con la supervisione di personale specializzato".

Angori e Canarini concludono: "Si tratta, a nostro avviso, di una forma di mobilità sostenibile che invita ragazzi e ragazze al movimento e al rispetto dell'ambiente, e dunque a stili di vita sana, senza dimenticare l'aspetto di socializzazione alla base di questa sperimentazione pensata dalla nostra amministrazione comunale".