Collegamento ferroviario Volterra-Cecina: la Provincia vota per il ripristino

Approvata dal Consiglio provinciale nella seduta di giovedì 24 novembre una mozione a sostegno di un nuovo collegamento su ferro tra Cecina e Volterra come asse strategico per lo sviluppo sociale ed economico della Val di Cecina. "Un atto necessario anche da parte dell'ente provinciale per la valorizzazione di questa parte di territorio che, da troppo tempo, vede un non adeguamento funzionale alle ricadute socio economiche e turistiche che la stessa zona merita, a livello di infrastrutture di trasporto. Lo sviluppo e l’attrattività dei territori si misura sempre più in termini di connessione materiale e immateriale all’interno della valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico. Le infrastrutture di trasporto e le progettualità ad esse legate sono il motore che può generare positive ricadute economiche e sociali partendo dalla valorizzazione delle risorse dei territori e dalla riqualificazione dei servizi associati al trasporto nel segno della sostenibilità. E tale sviluppo e attrattività non può prescindere dalla Integrazione con la linea ferroviaria tirrenica" afferma il presidente Massimiliano Angori.

Il documento approvato in Consiglio provinciale impegna la stessa provincia a favorire il coinvolgimento e la proficua collaborazione di tutte le amministrazioni comunali interessate, con la Regione Toscana, l’Università, gli Enti e le Fondazioni, le Società e Imprese del settore, le Associazioni e le realtà produttive dei territori coinvolti, con l’obiettivo di addivenire alla redazione di un piano di fattibilità tecnica ed economica per la valorizzazione del collegamento su strada ferrata tra la costa e Volterra. Inoltro attraverso la mozione, la provincia avrà il ruolo di stimolare tutti i soggetti competenti coinvolti ad arrivare in tempi celeri e certi ad una progettualità adeguata a poter accedere alle potenziali risorse economiche disponibili per la realizzazione dell’opera.

"Sono soddisfatto di questo rinnovato interesse da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni, ancor più giustificato dalla consapevolezza che un nuovo ed efficiente collegamento ferroviario può contribuire ad invertire la tendenza in atto alla riduzione demografica del territorio" aggiunge il sindaco di Volterra e consigliere provinciale Giacomo Santi. "Una crescente attrazione verso i luoghi più periferici, ma con grandi valenze paesaggistiche, di solidarietà umana, di condivisione e, in sostanza, di migliore qualità della vita e socialità interpersonale sono un altro elemento positivo. Tutto questo rinnova la comunione di intenti che, fin dal 2010, in virtù di un protocollo di intesa sottoscritto con la Regione Toscana, la quale conferma la sua disponibilità".