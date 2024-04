Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali: le modifiche al traffico

Chiusura al traffico e divieto di sosta sui lungarni e in alcune piazze e vie adiacenti domenica 7 aprile a Pisa per permettere lo svolgimento della gara '9ª Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali'.

Per quel che concerne la sosta, dalle 11.00 alle 16.30 divieto di parcheggiare (con rimozione coatta) in via Curtatone e Montanara, via San Frediano, piazza Solferino e sui lungarni Pacinotti, Buozzi, Galilei, Fibonacci e Gambacorti. In piazza dei Cavalieri divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l'area dalle 10.00 alle 16.30.

Relativamente al transito veicolare sono interessate da modifiche e chiusure dalle 12.00 alle 16.30 le seguenti strade: piazza dei Cavalieri, via Santa Maria, via Curtatone e Montanara, i lungarni Pacinotti, Buozzi, Galilei, Fibonacci, Gambacorti e Mediceo, i ponti della Vittoria, della Fortezza, di Mezzo e Solferino.

Inoltre, ci saranno delle chiusure al traffico veicolare limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della gara che effettuerà i seguenti percorsi:

Percorso podistico 'Prima frazione': 5 km in unico giro, partenza prevista per le ore 13.45 da piazza dei Cavalieri procedendo per via Ulisse Dini, Borgo Stretto, piazza Garibaldi, Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, ponte della Vittoria, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, ponte Solferino, piazza Solferino, via Roma, piazza del Duomo, piazza Arcivescovado, via Capponi, via Martiri, via Dalmazia, arco del Gualandi con arrivo in piazza dei Cavalieri.

Percorso ciclistico da 3.3 km da ripetere sei volte con partenza da piazza dei Cavalieri alle ore 14.00: via San Frediano, via Curtatone e Montanara, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, ponte della Vittoria, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, ponte Solferino, Lungarno Pacinotti, via Curtatone e Montanara, via San Frediano, piazza dei Cavalieri.

Percorso podistico 'Seconda frazione' da 2.5 km, da ripetere 2 volte: piazza dei Cavalieri, via Consoli del Mare, via Sant’Apollonia, via San Giuseppe, via Capponi, piazza Arcivescovado, piazza del Duomo, via Santa Maria, via Collegio Ferdinando, via Don Gaetano Boschi, via Giacomo Leopardi, via della Faggiola, via Dalmazia, Arco del Gualandi con arrivo in piazza dei Cavalieri.

Servizio autobus

In concomitanza con i provvedimenti alla viabilità alcune linee del trasporto pubblico subiranno modifiche:

Linee 2, 3+, 4 'tratta STAZIONE → PISA NORD' Da Stazione FS destra viale Bonaini (NO VIA CRISPI) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, via Matteucci (Media World) sinistra via Nenni, via Luzzato, destra via Volpi (linea 3+ percorso regolare) via Pratale, via Paparelli, via Lucchese (linea 2 percorso regolare) via Brennero, destra via Bianchi (linea 4 regolare).

Linee 1+, 5 'tratta VIA BONANNO → STAZIONE' Percorso regolare fino a piazza Solferino, prosecuzione su Ponte Solferino (NO LUNGARNO PACINOTTI) destra lungarno Sonnino, via Stampace, via Bixio, via Pellico, percorso regolare.

Linea 5 'tratta STAZIONE → CEP' Da Stazione FS sinistra via Battisti (NO VIALE BONAINI) via Pellico, via Crispi, ponte Solferino, percorso regolare.

Linea 2 'tratta PORTA A LUCCA → STAZIONE' Percorso regolare su via Battelli fino all’intersezione con via San Francesco, sinistra via Don Bosco (NO SAN FRANCESCO) rotatoria Monasterio, via Luzzato, via Nenni (Media World) destra Matteotti, via Matteucci, ponte Della Vittoria, via Da Sangallo, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, via Pellico, percorso regolare.

Linee 3+, 4 'tratta PISA NORD → STAZIONE' Percorso regolare su largo San Zeno con prosecuzione su via Veneto (NO VIA SAN ZENO NO BUONARROTI) destra via Battelli, sinistra via Don Bosco (NO SAN FRANCESCO) rotatoria Monasterio, via Luzzato, via Nenni (Media World) destra Matteotti, via Matteucci, ponte Della Vittoria, via Da Sangallo, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, via Pellico, percorso regolare.

Linea 13 'tratta STAZIONE → CISANELLO' Da Stazione FS destra viale Bonaini (NO VIA CRISPI) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, via Matteucci (Media World) sinistra via Nenni, via Luzzato, sinistra via Garibaldi, sinistra via Flamini, percorso regolare.

Linea 14 'tratta CISANELLO → STAZIONE' Percorso regolare su via Betti e via Gioberti fino all’intersezione con via Garibaldi, destra via Garibaldi (NO SANTA MARTA) con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Luzzato, destra via Luzzato, via Nenni, destra Matteotti, via Matteucci, ponte Della Vittoria, via Da Sangallo, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, via Pellico, percorso regolare.