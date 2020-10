Viabilità: modifiche al traffico per lavori e per la partita Pisa-Monza

Modifiche al traffico in diverse zone della città per lavori in corso in questi giorni o eventi sportivi previsti in settimana.

Nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre, la Protezione Civile ha provveduto a chiudere al traffico Lungarno Pacinotti, nel tratto compreso tra via Santa Maria e piazza Solferino. Il provvedimento si è reso necessario per motivi di sicurezza visto che erano cadute alcune parti del rivestimento in pietra del palazzo ex Enel. Durante la giornata di oggi (19 ottobre) dovrebbero essere ripristinati i lavori della copertura del palazzo e quindi, una volta conclusa l’operazione, riaperto il tratto di strada in sicurezza.

STADIO. In occasione della partita Pisa-Monza, gara valida per il campionato di serie B in programma domani, martedì 20 ottobre, la Polizia Municipale di Pisa ha disposto alcune modifiche alla viabilità nella zona adiacente lo stadio.

Nello specifico dalle 8 alle 24 di martedì 20 ottobre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, via Rosmini, via Piave Traversa A, via Rindi (da via XXIV Maggio alla cancellata est). Chiuse al traffico dalle ore 15 fino al completo esodo delle squadre via Rosmini, piazzale Rosmini, via Pieve Traversa A, via Rindi (nel tratto da via XXIV Maggio a via Bianchi eccetto residenti), via C.Matile e via Piave.

MARINA DI PISA. Altre modifiche alla viabilità riguardano Marina di Pisa e sono necessarie per permettere a Acque spa di effettuare interventi alla rete idrica. In particolare da ieri, domenica 18 ottobre, fino al 30 ottobre sarà chiusa al traffico veicolare piazza delle Baleari nel tratto da via Minorca fino a via della Repubblica Pisana; sulla stessa piazza sarà vietato parcheggiare. Nell’altra parte di piazza Baleari, da via Minorca a via Ivizza, sarà istituito senso unico alternato regolato da semaforo. Sarà inoltre istituito divieto di sosta con rimozione coatta in via Ivizza da piazza delle Baleari al civico 1. Infine senso unico alternato anche in via della Repubblica Pisana da via Duodo Duodi.