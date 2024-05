Viabilità: provvedimenti al traffico in città

Provvedimenti alla viabilità in programma a Pisa nella prossima settimana.

Lunedì 6 maggio, dalle 21.00 alle 24.00, sarà chiuso al traffico il tratto di via Emilia compreso tra la rotatoria all’altezza di via Ragghianti e via di Titignano per poter permettere le operazioni peritali necessarie alla riproduzione di un incidente stradale avvenuto il primo gennaio scorso. Chi si troverà a percorrere la via Emilia, in direzione Pisa, dovrà svoltare obbligatoriamente a destra in via Titignano, chi da Pisa procede in direzione Collesalvetti invece dovrà svoltare a sinistra alla rotatoria all'altezza di via Ragghianti. Inoltre chi procederà verso la via Emilia da via Titignano o via De Giorgi dovrà svoltare a sinistra.

La zona compresa tra via Crispi, ponte e piazza Solferino e via Trieste sarà interessata invece da una serie di lavori da parte di Acque, già avviati nelle scorse settimane e che proseguiranno a partire dal 6 maggio con l’obiettivo di concludere gli interventi nel minor tempo possibile procedendo per step con lo spostamento del cantiere di modo da ridurre i possibili disagi.

L’intervento è necessario al fine di consentire la realizzazione di nuovi nodi dell’acquedotto e la riparazione di condutture, secondo un piano di calendarizzazione con previsione di tre fasi. Inizialmente riguarderà via Crispi all’altezza di piazza Saffi con la riduzione da tre a due corsie e il divieto di svolta a sinistra per chi transita su via Crispi verso lungarno Sonnino.

Successivamente riguarderà piazza e ponte Solferino rispettivamente con un nuovo nodo acquedotto e la riparazione delle condutture. Sarà necessario il restringimento da tre a due corsie su ponte Solferino. Non sarà consentito immettersi su lungarno Simonelli, sia per chi percorre ponte Solferino che per chi arriva da lungarno Pacinotti.

Inoltre, sempre da lunedì 6 maggio, chiusura al traffico e divieto di sosta in via Trieste nel tratto compreso tra via Roma e via Magenta per la realizzazione di una nuova condotta fognaria.