Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, Confcommercio: "Evitiamo la chiusura di un presidio fondamentale"

"La Palp rappresenta un presidio di socialità fondamentale per il territorio, non riusciamo davvero a immaginare un litorale senza i servizi che questa associazione garantisce quotidianamente all'intera comunità e il proseguimento della sua attività deve essere tutelato con ogni mezzo a disposizione". E' un appello accorato quello lanciato dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli per scongiurare la chiusura della Pubblica assistenza del Litorale Pisano.

"In questo momento - prosegue l'associazione - è necessario che tutte le istituzioni, Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa, facciano la propria parte per garantire alla Palp di superare questo momento delicato e garantire all'associazione un futuro stabile e decoroso. In gioco non ci sono soltanto i posti di lavoro di dipendenti e volontari che hanno dedicato anni di impegno e disponibilità, ma la sopravvivenza di una struttura che offre un servizio indispensabile per la sicurezza dei cittadini di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e di tutti coloro che frequentano il litorale, specialmente nel periodo estivo con l'arrivo di centinaia di turisti e visitatori".

"Parliamo di un'istituzione ultracentenaria che garantisce un servizio importantissimo", ribadisce la presidente del direttivo Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti: "La Palp è una realtà radicata sul territorio e capace di offrire assistenza e pronto intervento grazie a una struttura efficiente e capillare, da sempre sinonimo di garanzia e affidabilità. La sua chiusura priverebbe Marina di Pisa e l'intero Litorale di un presidio stategico, soprattutto per l'assistenza ai soggetti più fragili".