Trasparenza e facilità di consultazione: Cascina presenta il Bilancio civico

Anche Cascina ha il suo Bilancio Civico pubblicato online (per ora con le annate 2021 e 2022), grazie al quale l’ente si è dotato di uno strumento utile per i cittadini che vogliono consultare i dati del bilancio in maniera semplice e chiara. Con il Bilancio Civico è infatti possibile accedere a tutti i dati tramite il motore di ricerca, decidere se visualizzare i dati a livello degli schemi standard, degli schemi interni e delle singole operazioni, per informarsi sia sui risultati della gestione sia sul modo in cui l’amministrazione vi è arrivata. E' possibile anche consultare l’intero archivio, utilizzando la medesima interfaccia, o farsi rapidamente un’idea sui numeri in gioco scorrendo gli aggregati calcolati automaticamente.

"L’idea del Bilancio Civico - ha sottolineato l’assessore alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa, Claudio Loconsole - è stata condivisa sia dalla giunta che dal Consiglio comunale. Si tratta di uno strumento per rendere il bilancio più semplice e trasparente agli occhi del cittadino. Il progetto è stato reso possibile anche grazie all’associazione Redde Rationem che ha sviluppato il software che ci permette di visualizzare il bilancio civico e ai nostri uffici per la parte tecnica e della privacy".

Per Redde Rationem c’era il presidente Gianmarco Tuccini. "Ci occupiamo di promuovere la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, assistendole nel mettere a disposizione tutto il loro patrimonio informativo in forma realmente accessibile per i cittadini. Con il bilancio civico - ha aggiunto - presentiamo i dati a vari livelli di complessità, da un livello generalissimo accessibile a chiunque, a uno progressivamente più dettagliato che permette di esaminare i dati fino alla singola determina o affidamento. Il problema principale nell’implementare queste informazioni è avere l’accesso ai dati continuamente aggiornato e per questo è fondamentale la collaborazione dell’amministrazione comunale: quella di Cascina è stata esemplare".

Un risultato importante per l’amministrazione, come ha rimarcato il sindaco Michelangelo Betti. "Siamo soddisfatti di questo risultato che non è affatto scontato. Qualche anno fa c’era un grosso dibattito pubblico sulla trasparenza e l’accessibilità delle pubbliche amministrazioni. Una priorità che è passata in secondo piano, ma in un momento in cui questi temi non sono più in primo piano il risultato raggiunto dalla nostra amministrazione è importante, rendendo i dati più leggibili e vicini al cittadino. In questo modo anche un bilancio complesso diventa accessibile a tutti. Per questo impegno ringrazio gli assessori, gli uffici e l’associazione che hanno lavorato al bilancio civico".

A chiudere la presentazione è stato Paolo Cipolli, assessore al bilancio: "Ringrazio l’associazione Redde Rationem e l’assessorato alla trasparenza e semplificazione, perché ci hanno consentito di avere uno strumento di lettura del bilancio che può essere utile non solo per i cittadini ma anche per i consiglieri comunale e per chi si confronta più di frequente con i dati di bilancio. Questo perché il bilancio civico dà una chiave di lettura che dall’ambito strettamente tecnico rende più agevole la comprensione delle scelte amministrative e l’allocazione delle risorse".