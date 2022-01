Arriva la pubblicità negli spazi interni ed esterni degli ospedali di Pisa

Con il nuovo anno i due presidi ospedalieri pisani di Cisanello e Santa Chiara verranno dotati di impianti pubblicitari a disposizione degli investitori e a supporto dei servizi per l’utenza ospedaliera. Lo ha annunciato l'Aoup, spiegando che "in seguito a una gara Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale), l'azienda ospedaliero-universitaria pisana ha assegnato in concessione alla società Pubblidea S.r.l. spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria, con l’accordo che parte degli introiti vadano a beneficio dell’ospedale".

Già da tempo in diversi ospedali italiani si è attivato il mezzo pubblicitario per contribuire attivamente alle spese che le realtà sanitarie sono chiamate a fronteggiare. Anche l’Aoup ha avviato e ora concluso tale percorso, "caratterizzandolo - prosegue la nota - con contenuti e messaggi pubblicitari compatibili con una realtà ospedaliera di eccellenza". Pubblidea offrirà gratuitamente all’Aoup spazi digitali istituzionali informativi nella programmazione del maxischermo che verrà posizionato all’ingresso pedonale del presidio ospedaliero di Cisanello e dei monitor distribuiti negli edifici dei due presidi.

In base agli accordi, a partire dai primi mesi del 2022 verranno installati impianti pubblicitari sia interni che esterni agli edifici ospedalieri, utilizzando strutture certificate e sistemi digitali di ultima generazione. Il programma prevede, come anticipato, un maxischermo a led all’ingresso pedonale e vari monitor, su cui saranno previsti palinsesti pubblicitari e informativi a ciclo continuo; poster 6x3 e 4x3; allestimenti sui bus navetta e sulle pensiline delle fermate; lightbox retroilluminati a led di diverse dimensioni; gonfaloni nei parcheggi; desk promozionali. Sarà Pubblidea a occuparsi direttamente dei rapporti con le aziende investitrici - a livello locale, regionale e nazionale, così com’è la provenienza dell’utenza ospedaliera - interessate a essere presenti negli spazi pubblicitari.

"Parte degli introiti - afferma la dottoressa Silvia Briani, direttrice generale dell’Aoup - saranno destinati all’Azienda che li utilizzerà a sostegno e supporto dei servizi offerti all’utenza dai nostri due presidi ospedalieri. Inoltre, grazie agli spazi digitali che Pubblidea metterà a nostra disposizione sul maxischermo e sul circuito di monitor, potremo informare in tempo reale l’utenza sullo stato di avanzamento dei lavori dell’importante cantiere per la realizzazione dell’Ospedale 'Nuovo Santa Chiara' a Cisanello, oltreché su viabilità e modalità di accesso ai due presidi".

"Proprio quest’anno - informa il dottor Michele Campana, direttore generale di Pubblidea - la nostra agenzia di comunicazione nata all’ombra della Torre compie cinquant’anni. Siamo quindi particolarmente fieri di poter collaborare con una realtà cittadina così importante a livello nazionale com’è l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, offrendo la nostra storica professionalità e i nostri innovativi impianti in digital signage dedicati alla comunicazione pubblicitaria ai nostri attuali e futuri clienti, sapendo che la loro pubblicità 'Aiuta l’Ospedale a stare in salute'".