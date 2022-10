Poliziotto preso a pugni in carcere: nuova denuncia dei sindacati sullo stato del Don Bosco

Ennesima giornata di violenza al Don Bosco Pisa, ieri 2 ottobre, dove un poliziotto è stato aggredito e ferito da un detenuto. A denunciare il caso è la segreteria territoriale provinciale del Sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria e dell'Uspp. "Un detenuto, ristretto presso il reparto Sai (Servizio di assistenza intensificato) - spiega in una nota - ha preso a pugni un poliziotto, procurandogli ferite al volto e al corpo con prognosi di 21 giorni. E’ l’ennesima aggressione da parte di detenuti con problemi psichiatrici nei confronti degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, ancora una volta sottovalutata dall’Amministrazione Penitenziaria e dalla sanità, che da scarsa attenzione sulla difficile gestione di detenuti con tali problemi all’interno delle strutture penitenziarie, la stessa divenuta sempre più difficile da affrontare".

I sindacati insistono: "La consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza delle carceri toscane e del Paese. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le Autorità competenti non siano ancora state in grado di trovare una soluzione, già lo scorso mese è stata informata della tragica situazione del carcere pisano anche il Prefetto. la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici, che hanno invaso le carceri dopo la chiusura degli O.P.G. e fatto aumentare il numero degli eventi critici, merita attenzione ed una urgente e compiuta risoluzione. Adesso è necessario superare i confini del muro di cinta e rivolgersi direttamente a istituzioni, forze del privato sociale e attori del territorio, invitando ognuno a una azione corale e partecipata. Un’azione tesa a porre fine alla perdurante emergenza, a prevenire ulteriori tragedie, a riportare infine l’istituto in condizioni di dignità per chi è detenuto e di normali condizioni di lavoro per chi vi opera".