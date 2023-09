Si è svolta ieri mattina, 23 settembre, a Vecchiano, 'Puliamo il Mondo', iniziativa storica di Legambiente. Quest’anno l'associazione ha organizzato l'appuntamento in collaborazione con altri enti, in quanto era anche la giornata dell’ambiente del Consorzio di Bonifica Toscana nord. Hanno partecipato altre 8 associazioni della consulta del volontariato del comune: Arci Vasca Azzurra, Comitato Carnevale, Fruitori di BdS, Code nel Cuore, ProLoco Vecchiano, Des AltroTirreno, Pubblica Assistenza sezione di Migliarino, Wwf AltaToscana. Nella pulizia e bonifica dei canali a Bocca di Serchio operava anche, nella manutenzione dell’area, l'associazione dei pescatori professionali di BdS. Presenti il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'ambiente, Mina Canarini.

"La giornata, con presenza di volontari diffusa sul territorio - raccontano gli amministratori - ha avuto un momento di ritrovo per ringraziare i watchers delle tartarughe e dei fratini, un presidio (quello di Legambiente ndr) fatto di presenza e di monitoraggio per individuare tracce e presenza proprio di fratini e tartarughe, per azioni di affissione cartelli di sensibilizzazione e manutenzione delle aree recintate per la nidificazione del fratino. Un’occasione per fare il punto delle attività, ma anche per leggere i segnali di maggiore sensibilità dei vari frequentatori della spiaggia, per fermarsi a parlare con i pescatori sportivi presenti sulle sponde del Serchio e attenzionarli sull’abbandono dei rifiuti della loro attività, come le matasse di filo e le scatoline di esche, ma anche sulla necessità di fare una pesca consapevole e di rispetto verso la risorsa ittica".

"Puliamo il mondo non è solo pulizia dei luoghi - concludono - ma anche seminare cultura dell’ambiente, anzi degli ambienti: perché qui abbiamo diverse prospettive, acqua del mare e del fiume con le relative faune, dune e spiaggia, pineta. Ogni ambiente ha la sua caratteristica e diffondere buone prassi è un lavoro che ha bisogno di tutti e va fatto ogni giorno. Puliamo il Mondo, e iniziative come queste hanno il potere di amplificare il messaggio".